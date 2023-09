Micron decepciona com perspectiva de lucros: ‘Quero ser um comprador aqui’

A Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) perdeu cerca de 5,0% nas negociações estendidas, embora tenha relatado resultados melhores do que o esperado para o quarto trimestre fiscal.

Por que o estoque da Micron cai fora do expediente?

As ações estão sendo punidas principalmente porque a orientação de lucros para o trimestre atual não atendeu às estimativas.

A Micron prevê perdas de até US$ 1,14 por ação no primeiro trimestre, contra analistas de US$ 0,88 em média. Ainda assim, Jeff Kilburg – o CEO da KKM Financial disse hoje:

Quero ser um comprador aqui. Nos últimos meses, você viu uma recuperação nos chips de memória.

Observe que a Micron vê suas receitas caindo entre US$ 4,2 bilhões e US$ 4,6 bilhões no primeiro trimestre – melhor do que os US$ 4,24 bilhões esperados pelos especialistas. As ações de tecnologia ainda subiram mais de 25% no acumulado do ano.

Resumo dos ganhos do quarto trimestre da Micron

Perdeu US$ 1,43 bilhão em relação aos US$ 1,49 bilhão do ano anterior

A perda por ação também caiu de US$ 1,35 para US$ 1,31

A perda ajustada foi de US$ 1,07 de acordo com o comunicado à imprensa

A receita caiu quase 40% em relação ao ano anterior, para US$ 4,01 bilhões

O consenso foi de US$ 1,15 por perda de ações sobre receita de US$ 3,95 bilhões

A Micron agora está prevendo um crescimento de meio dígito na demanda de DRAM no calendário de 2023 e um aumento de adolescentes em NAND. No “ The Exchange ” da CNBC, Kilburg também disse:

Estamos saindo da euforia da IA, mas no final das contas, este é um nome de semicondutor. Veremos os chips de memória voltarem, tudo o que utilizamos exige cada vez mais memória.

Ele está otimista, embora a China tenha proibido os chips Micron no início deste ano (saiba mais).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.