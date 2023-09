Previsão do preço das ações da Nio: smartphone é uma chatice, não um catalisador

O preço das ações da Nio (NYSE: NIO) estará em destaque nos próximos dias, quando a empresa apresentar seu smartphone. As ações caíram para um mínimo de US$ 8 na terça-feira, o nível mais baixo desde 23 de junho. Eles recuaram mais de 48% em relação ao nível mais alto de agosto.

está enfrentando grandes ventos contrários

Copy link to section

Nio é uma empresa chinesa líder em veículos elétricos que já foi vista como o equivalente do país à Tesla, a maior empresa do setor. Recentemente, Nio tem passado por inúmeros desafios, incluindo crescimento lento e alta concorrência.

A concorrência é um grande desafio para todas as empresas chinesas de veículos elétricos. Há alguns anos, havia mais de 500 empresas no espaço, ajudadas por enormes subsídios do governo. Hoje, existem menos de 100 empresas.

Nio está competindo com dois tipos de empresas. Primeiro, existem empresas de veículos elétricos puros, como a Xpeng e a Li Auto, que ganharam participação de mercado ao longo dos anos. Em segundo lugar, existem fabricantes de automóveis tradicionais como Volkswagen, BMW e General Motors que lançaram os seus EVs.

O principal desafio de Nio é que o mercado chinês está agora a ficar saturado. Além disso, a empresa não possui participação de mercado no exterior. E recentemente, os líderes europeus prometeram investigar empresas chinesas como Nio, Xpeng e Li Auto.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da Nio foi de mais de US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre, uma queda de 18,50% em relação ao ano anterior. Suas margens brutas caíram para 1% no segundo trimestre de 13% no segundo trimestre de 2022. Também aumentou seus custos de P&D em 55,6%, Nio espera entregar entre 50 mil e 70 mil no terceiro trimestre.

Lançamento do smartphone Nio

Copy link to section

Portanto, Nio espera que o seu novo smartphone ajude a impulsionar o seu crescimento. As entregas desses telefones começarão na quinta-feira desta semana. Os telefones terão preços entre US$ 889 e US$ 1.029.

Ainda assim, acredito que os smartphones não serão um grande negócio para a empresa. Primeiro, sinto que os telefones são bastante caros. Como tal, muitos potenciais compradores podem preferir comprar os novos iPhones.

Em segundo lugar, a indústria de smartphones está agora altamente saturada, com empresas como Apple, Samsung e Xiami com uma grande quota de mercado. Novas empresas de smartphones, incluindo Nothing e Google Pixel, têm lutado para ganhar participação.

Terceiro, a indústria de smartphones não está crescendo. Num relatório recente, a Counterpoint Research descobriu que as vendas de smartphones têm apresentado uma tendência decrescente nos últimos meses. A maioria das marcas, incluindo Samsung, Vivo, iPhone e Oppo, têm caído.

Portanto, acredito que, em vez de lançar um smartphone, a empresa deveria se concentrar em melhorar suas operações e lucratividade de EV.

https://www.youtube.com/watch?v=0A-ugTPAfDk&pp=ygUObmlvIHNtYXJ0cGhvbmU%3D

Previsão do preço das ações Nio

Copy link to section

Gráfico Nio por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações Nio tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Recentemente, ultrapassou o importante nível de suporte de US$ 10,73, o ponto mais alto em 30 de março.

A ação permaneceu abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias e do suporte crucial em US$ 9,55 (mínimo de 3 de janeiro). Portanto, a perspectiva para a ação é de baixa, com o próximo nível de suporte a ser observado em US$ 7,21, o ponto mais baixo em 31 de março.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.