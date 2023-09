Lucros da Nike no primeiro trimestre: ‘Acho que esta marca ainda é muito sólida’

A Nike Inc (NYSE: NKE) apresenta tendência de alta em horário estendido, embora sua receita tenha ficado abaixo das estimativas de Street no primeiro trimestre fiscal.

Por que as ações da Nike estão se mantendo?

As ações mantêm-se resilientes principalmente porque a gigante do calçado ficou bem acima das expectativas em termos de lucros.

A Nike encerrou o primeiro trimestre com estoques de US$ 8,7 bilhões, ou uma queda de 10% em relação ao ano anterior. No “ Worldwide Exchange ” da CNBC, Brian Nagel – analista sênior da Oppenheimer disse hoje:

O sentimento ficou muito negativo em relação à Nike. Acho que essa marca ainda está muito sólida, as vendas estão se sustentando e acho que vocês verão uma melhora no lucro nos próximos trimestres.

A marca Nike saltou 3,0% no trimestre recentemente concluído, principalmente devido à força na Ásia, incluindo a China. No entanto, a marca homônima, bem como “Converse”, tiveram uma fraqueza significativa na América do Norte.

Números notáveis na divulgação de resultados do primeiro trimestre da Nike

Ganhou US$ 1,45 bilhão em relação aos US$ 1,47 bilhão do ano anterior

O lucro por ação subiu 1,0%, para 94 centavos no primeiro trimestre

EPS ajustado impresso a 94 centavos de acordo com o comunicado à imprensa

A receita aumentou 2,0% ano a ano, para US$ 12,94 bilhões

O consenso foi de 76 centavos por ação sobre receita de US$ 13 bilhões

A Nike relatou um declínio de 10 pontos base na margem bruta, para 44,2% no primeiro trimestre. Ainda assim, Nagel, do Oppenheimer, acrescentou:

Os custos de envio caíram drasticamente e, em alguns casos, estão abaixo dos níveis pré-pandemia. É apenas uma questão de tempo até que a contabilidade se recupere. Veremos melhores margens brutas nos próximos trimestres.

Você deveria comprar ações da Nike hoje?

Outros números notáveis no relatório de lucros incluem um crescimento anualizado de 6,0% no Nike Direct e um aumento de 2,0% nas vendas digitais da marca Nike.

Com US$ 7,0 bilhões, a receita do atacado caiu 1,0% ano a ano em uma base de moeda neutra. De acordo com Brian Nagel, porém:

A Nike está no topo do jogo de inovação. Essas marcas [On Running, Hoka] são muito pequenas e a Nike é muito grande. Não estou muito preocupado com a mudança na participação de mercado.

Ele também não vê o dólar forte como um obstáculo para a empresa listada em Nova York. A classificação de compra de Oppenheimer para as ações da Nike está associada a um preço-alvo de US$ 150, o que sugere uma alta de cerca de 65% a partir daqui.

