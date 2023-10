O cruzamento da morte do preço da prata e do ETF SLV se aproxima à medida que os riscos de recessão aumentam

O preço da prata permaneceu sob intensa pressão à medida que a recuperação do índice do dólar americano (DXY) continuava e os riscos para a economia global continuavam. A prata caiu para um mínimo de US$ 22,10 na sexta-feira, o nível mais baixo desde 21 de março. Caiu mais de 15% em relação ao seu nível mais alto deste ano. Da mesma forma, o ETF iShares Silver Trust (SLV) caiu para US$ 20.

A desaceleração da China continua

O preço da prata tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses, em meio a preocupações crescentes sobre a indústria. A maior preocupação é a desaceleração da economia chinesa. Dados publicados no domingo mostraram que a fraqueza continuou em setembro.

O PMI de serviços da China caiu para 50,2 em Setembro, pior do que a estimativa mediana de 52,0. Da mesma forma, o PMI da indústria caiu para 50,6, apontando para uma fraqueza contínua durante o mês.

A China é um mercado importante para a prata, pois é o maior fabricante do mundo. É líder de mercado em indústrias importantes como semicondutores, painéis solares e equipamentos domésticos, que consomem quantidades substanciais de prata.

Outras economias líderes também estão a abrandar. Alguns países europeus como a Alemanha já entraram em recessão. Há também sinais de que a economia americana está a abrandar à medida que a inflação aumenta.

O preço da prata também está caindo, à medida que o aumento do índice do dólar americano (DXY) continua seguindo a extremamente agressiva Reserva Federal. A Fed decidiu manter as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. Também apontou para outro aumento de 0,25% ainda este ano, aumentando os riscos de recessão.

https://www.youtube.com/watch?v=28uSmcz8YF4&pp=ygUNRmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

A prata tende a ter uma relação inversa com o dólar americano devido ao seu papel como metal precioso. Tal como o ouro, a prata é normalmente afectada substancialmente pelas acções da Reserva Federal.

Olhando para o futuro, os principais catalisadores para a prata serão os próximos dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA e a declaração de Jerome Powell.

Previsão do preço da prata

O gráfico diário mostra que o preço da prata tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos dias. Agora caiu abaixo do suporte principal de US$ 22,26, o nível mais baixo em 23 de junho e 15 de agosto. A prata também está prestes a formar um padrão cruzado de morte, o que acontece quando as médias móveis de 200 e 50 dias.

Portanto, há uma probabilidade de que o preço da prata continue caindo, já que os vendedores visam o nível de suporte principal em US$ 20. Se isso acontecer, significa que a prata poderá cair cerca de 10% em relação ao nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.