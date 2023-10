Análise do preço do token dYdX: cuidado com os riscos de diluição futuros

O preço do token dYdX subiu na segunda-feira, à medida que os preços de criptomoedas como Bitcoin, Bitcoin SV, ThorChain e eCash dispararam. O token também subiu com o início do evento Cosmoverse na segunda-feira. Subiu para uma máxima de US$ 2,06, superior à mínima da semana passada de US$ 1,85.

Oportunidades e riscos

dYdX é uma das maiores bolsas descentralizadas (DEX) do mundo, movimentando milhões de moedas todos os dias. Portanto, assim como players centralizados como Coinbase e Binance, o dYdX prospera quando as criptomoedas vão bem. Na maioria dos períodos, a maioria das pessoas compra moedas digitais quando os seus preços estão a subir.

Existem duas oportunidades principais que podem aumentar o preço do token dYdX. Primeiro, a dYdX mudou sua rede V4 para uma testnet, já que os desenvolvedores pretendem lançar a cadeia dYdX em breve. Ao fazê-lo, esperam que a troca seja mais rápida, mais eficiente, mais económica e mais descentralizada.

A nova versão é construída com tecnologia Cosmos, conhecida por sua segurança, interoperabilidade e custos mais baixos. Portanto, alguns analistas acreditam que o dYdX fornecerá o cronograma do lançamento no evento Cosmoverse em andamento .

A atualização da rede é a oportunidade mais importante para o dYDx. Para os investidores, porém, a rede enfrenta inúmeros riscos. O maior é o risco de diluição, já que milhões de tokens chegarão ao mercado.

O primeiro desbloqueio de token no dYdX acontecerá na terça-feira, quando os desenvolvedores lançarão 2,16 milhões de tokens no mercado. Esses tokens estão agora avaliados em mais de US$ 4,63 milhões.

De acordo com seu site, o prazo de validade do lock-up para titulares de dYdX começará em 1º de dezembro, quando 30% deles serão desbloqueados. Depois disso, os 40% em parcelas mensais iguais acontecerão no primeiro dia do mês entre 1º de janeiro e 1º de junho de 2024.

20% dos tokens serão desbloqueados no primeiro dia do mês entre 1º de julho e 1º de junho de 2025. Finalmente, 10% dos tokens serão desbloqueados entre julho de 2025 e junho de 2026. Tudo isso significa que o volume de tokens dYdX em a circulação deverá aumentar acentuadamente nos próximos meses, o que poderá afetar o seu preço.

Previsão de preço dYdX

O gráfico diário mostra que o token DXYDX se moveu lateralmente nos últimos meses. Ele permaneceu entre o suporte em US$ 1,771 e a resistência em US$ 2,253 desde 7 de julho. O token moveu-se ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do ponto neutro de 50.

Portanto, suspeito que o token dYdX permanecerá nesta faixa nas próximas semanas. Um rompimento de alta será confirmado se o preço subir acima da resistência em US$ 2,25, enquanto um rompimento de baixa será validado se cair abaixo de US$ 1,77.

