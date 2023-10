Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) está em foco hoje após um relatório de que está considerando cobrar por Instagram e Facebook sem anúncios na Europa.

Por que a Meta quer cobrar dos seus usuários europeus?

Os usuários europeus terão que pagar US$ 14 por mês para usar as plataformas sociais sem anúncios em um dispositivo móvel e US$ 17 ainda mais se estiverem em um desktop.

A União Europeia decidiu recentemente restringir a Meta Platforms de usar dados pessoais de seus usuários para anúncios direcionados sem o seu consentimento.

Assim, o gigante da tecnologia está agora a considerar cobrar aos utilizadores europeus que optem por não receber publicidade direcionada e não permitir que utilizem os seus dados, de acordo com o Wall Street Journal.

A União Europeia também nomeou a Meta Platforms como um dos “ gatekeepers ” da sua Lei dos Mercados Digitais no mês passado. Suas ações caíram 2,0% no momento da escrita.

Meta está chamando a próxima assinatura de ‘SNA’

A Meta já discutiu sua proposta de SNA (assinatura sem anúncios) que deseja começar a implementar ainda este ano com vários reguladores na Europa.

Porém, se eles consideraram isso suficiente, ainda não se sabe, acrescentou o relatório.

Observe que os Estados Unidos não têm as regras de privacidade mencionadas acima – e portanto esta assinatura mensal que o CEO Mark Zuckerberg poderá introduzir em breve se aplicará apenas aos usuários europeus.

No entanto, ele lançou o Meta Verified – um programa de verificação pago nos EUA no início deste ano. A Meta Platforms divulgará seus resultados do terceiro trimestre na última semana de outubro. O consenso é que ela ganhará US$ 3,56 por ação neste trimestre, contra US$ 1,64 por ação um ano atrás.

