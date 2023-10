As Perspectivas Económicas Mundiais do FMI projectam uma aterragem suave mesmo quando a economia global está a “mancar”

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou as Perspectivas Económicas Mundiais – Outubro de 2023, com foco nos riscos contínuos de inflação, na análise e nos próximos passos para a política monetária global, e na ameaça de uma fragmentação mais profunda das cadeias de abastecimento de mercadorias.

A apresentação oficial do organismo internacional incluiu comentários de Pierre-Olivier Gourinchas, Diretor do Departamento de Pesquisa; Petya Koeva Brooks, Diretora Adjunta, Departamento de Pesquisa; e Daniel Leigh, Chefe de Divisão do Departamento de Pesquisa, sendo a discussão moderada por Jose Luis De Haro, Oficial de Comunicações do FMI.

Projeções globais

O relatório observou que o crescimento global, embora resiliente no rescaldo da pandemia e da eclosão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, permaneceu relativamente lento e distribuído de forma desigual.

Nas suas observações, Gourinchas observou que a economia global é,

…mancando, não correndo.

Nas suas últimas projeções, o FMI prevê que o crescimento global para 2023 se situe em 3,0%, enquanto no próximo ano deverá assistir-se a um declínio para 2,9%, uma revisão em baixa de 0,1% em relação ao relatório anterior, e bem abaixo das médias históricas.

Source: IMF WEO October 2023

No entanto, como mencionado anteriormente, isto está distribuído de forma desigual.

Source: IMF WEO October 2023

Economias avançadas

As economias avançadas enfrentam dificuldades difíceis, prevendo-se que o crescimento agregado para este ano seja de 1,5% e desacelere para 1,4% no ano seguinte.

Embora as projeções de crescimento para os Estados Unidos tenham sido revistas em alta (para 1,5% em 2024) devido a um consumidor resiliente e a um mercado de trabalho mais forte do que o previsto, a UE assistiu a uma revisão em baixa (para 0,7% em 2023 e 1,2% em 2023 e 1,2% em 2023). % em 2024) na sequência da política monetária agressiva e da crise energética em curso.

A maior economia da Europa, a Alemanha, deverá contrair-se este ano em 0,5%, regressando ao crescimento em 2024 a 0,9%.

Mercados emergentes

Espera-se que os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento mantenham o crescimento superior a 4%, embora as perspectivas da China se tenham deteriorado em grande parte devido à tensão no sector imobiliário e a outros factores macroeconómicos adversos.

A forte queda dos investimentos e da confiança dos consumidores na China é uma grande ameaça às perspectivas do país.

Source: IMF WEO October 2023; NBS China; Haver Analytics; Bloomberg Finance

Assim, o FMI prevê que o crescimento chinês seja de 3,0%, 5,0% e desacelere para 4,2% em 2022, 2023 e 2024, respetivamente.

Durante os mesmos períodos, as projeções da Índia foram revistas para cima, para 7,2%, 6,3% e 6,3%, respetivamente.

As perspectivas do Brasil também passaram por uma revisão para cima e deverão crescer 2,9%, 3,1% e 1,5%, respectivamente.

A Rússia deverá recuperar de uma contracção de 2,1% em 2022 para 2,2% em 2023, antes de moderar para 1,1% em 2024.

Projeções de médio prazo

Desde o início da crise financeira global, as projecções de crescimento a médio prazo enfraqueceram substancialmente para as economias em desenvolvimento.

Source: IMF WEO October 2023; Pizzzinelli and others (2023); IMF Staff Calculations

Como resultado, espera-se que as trajetórias de crescimento destes países continuem a diminuir, travando a convergência com as economias avançadas.

O FMI observa que esta situação exigiria reformas abrangentes e bem orientadas, especialmente na governação e no reforço da exposição ao sector externo.

Riscos extremos

Segundo Gourinchas, o agravamento da crise imobiliária na China, a perturbação e a fragmentação nas cadeias globais de valor das matérias-primas, os preços elevados dos alimentos e a crise no acesso aos minerais são riscos significativos que a economia global enfrenta hoje.

Fragmentação nos mercados de commodities

O clima geopolítico volátil levou a um aumento de aproximadamente 27% nos preços do petróleo entre Junho e Setembro de 2023, antes do recente declínio.

No entanto, como foi discutido neste artigo anterior, a instabilidade no Médio Oriente e o potencial de uma desavença entre os EUA e o Irão poderão aumentar significativamente os custos da energia.

Os autores do último relatório do FMI reconheceram que os conflitos persistentes e as tensões geopolíticas podem revelar-se um risco importante e resultar em,

…fragmentação mais severa do comércio de commodities…

Source: IMF WEO October 2023

Os sinais dessa fragmentação nos mercados de matérias-primas estão a tornar-se mais evidentes, dada a moderação dos fluxos de IDE e as restrições comerciais, como mostra a imagem acima.

Dado que muitos países, especialmente entre as economias em desenvolvimento, são altamente dependentes de apenas um a três fornecedores para factores de produção cruciais, uma fragmentação mais profunda poderá ter consequências graves na inflação, na segurança alimentar, na coesão social e na segurança nacional nestes países.

Source: IMF WEO October 2023

Inflação

Gourinchas observou que a inflação continua demasiado elevada, apesar das quedas significativas desde 2022.

O FMI espera que a inflação subjacente caia abaixo da meta para a maioria dos países até 2025.

Source: IMF WEO October 2023

Contudo, a estabilidade de preços é desafiada pelas elevadas expectativas de inflação no curto prazo, que permanecem acima da meta em vários países.

Source: IMF WEO October 2023

Os factores inflacionistas continuarão a ser uma preocupação dada a elevada integração da dívida pública pelos governos desde a pandemia, particularmente no caso dos Estados Unidos.

Mesmo assim, as condições financeiras continuaram a diminuir, apesar das taxas mais elevadas durante mais tempo, o que também poderá ter impacto na estabilidade de preços.

Revisitando a secção acima sobre os produtos de base e a ameaça à segurança agrícola, o cabaz da inflação nos países em desenvolvimento é frequentemente composto principalmente por produtos alimentares.

Conforme observado neste artigo, vários países em desenvolvimento poderiam ter mais de 40% do seu índice de peças dedicado à alimentação.

Consequentemente, esses países podem ser altamente susceptíveis ao aumento da inflação global, devido à escassez de alimentos.

Aterrissagem suave e principais recomendações políticas

Numa nota positiva, o FMI prevê que poderá ocorrer um cenário de aterragem suave, especialmente porque o consumo nos Estados Unidos se manteve robusto e o mercado de trabalho deverá apresentar uma deterioração limitada até 2025 (quando se espera que a inflação regresse a 2 % níveis).

Source: IMF WEO October 2023; Haver Analytics; OECD; EuroStat; US BEA; IMF Staff Calculations

Em termos de recomendações políticas gerais, o painel abordou a necessidade de os países se envolverem na colaboração multilateral e seguirem as regras da OMC para promover práticas comerciais sólidas e salvaguardar o fluxo de minerais críticos que são necessários para a descarbonização através de “corredores verdes” dedicados e serviços agrícolas. produção através de “corredores alimentares”.

O relatório do FMI observa que estes corredores podem ser um pouco mais simples de implementar, uma vez que podem concentrar-se num subconjunto dos produtos mais cruciais.

Estes corredores podem ser concebidos para garantir o acesso a produtos essenciais em todos os países, promovendo a segurança alimentar e combatendo o agravamento das alterações climáticas, apesar da maior probabilidade de choques de abastecimento mais frequentes.

Além disso, o FMI espera que os países membros continuem a trabalhar no sentido de limitar o confronto geoeconómico que pode prejudicar a prosperidade global e as perspectivas futuras.