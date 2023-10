CEO da Exxon não ‘antecipa questões regulatórias’ na compra da Pioneer

A Pioneer Natural Resources Inc (NYSE: PXD) está em foco esta manhã depois que a Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) confirmou planos de comprar a gigante da exploração de hidrocarbonetos por US$ 59,5 bilhões em ações.

O CEO da Exxon, Darren Woods, discutiu o acordo com a CNBC

Copy link to section

A Invezz informou pela primeira vez na semana passada sobre a fusão pendente que, incluindo dívidas, está avaliada em US$ 64,5 bilhões. O acordo Exxon-Pioneer é até agora o maior em 2023.

A aquisição ajudará a posicionar a Exxon Mobil como um dos maiores produtores da Bacia do Permiano. No “ Squawk Box ” da CNBC, Darren Woods – seu CEO disse hoje:

As capacidades da Pioneer, a sua área de primeiro nível, a nossa tecnologia, a nossa abordagem de desenvolvimento, proporcionam maior recuperação a custos mais baixos e oportunidades para reduzir emissões.

A Exxon também está a comprar a Pioneer Natural Resources como parte do seu compromisso de crescer internamente e evitar as crescentes tensões geopolíticas.

Exxon diz que os combustíveis fósseis não irão a lugar nenhum tão cedo

Copy link to section

O acordo substituirá cada ação da Pioneer Natural Resources por 2,3234 ações da Exxon Mobil. A conclusão está prevista para os primeiros seis meses de 2024.

Na quarta-feira, o CEO Woods reiterou que o mundo continuará a depender de combustíveis fósseis para obter energia ainda por algum tempo. Ele também não “prevê quaisquer questões regulatórias” que atrapalhem a fusão Exxon-Pioneer.

O anúncio chega cerca de algumas semanas antes da data prevista para a Exxon divulgar seus resultados do terceiro trimestre. O consenso é que ela ganhará US$ 2,31 por ação neste trimestre, contra US$ 4,45 por ação um ano atrás.

As ações da Exxon Mobil caíram 3,0% no momento da escrita – o PXD, porém, está confortavelmente no verde.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.