Previsão do preço das ações da Boeing: rebaixamento da classificação à medida que os problemas aumentam

O preço das ações da Boeing (NYSE: BA) ficou sob pressão nas últimas semanas, uma vez que as preocupações com os negócios da empresa permanecem. As ações atingiram o pico de US$ 242,90 em agosto e depois recuaram mais de 20%, para os atuais US$ 193.

BA enfrenta ventos contrários

A Boeing, maior fabricante de aviões do mundo, enfrentou vários ventos contrários nos últimos anos. Em 2019, a empresa resolveu um grande problema após a queda de um avião pertencente à Ethiopian Airlines. Isso forçou a empresa a suspender todos os seus aviões Boeing 737 Max, causando prejuízos de bilhões de dólares.

A Being nunca se recuperou desde a crise, mesmo depois de a empresa ter recebido muitos pedidos recentemente. De acordo com o WSJ, o número de jatos 737 MAX entregues aos clientes caiu para o nível mais baixo em mais de 2 anos. A Boeing também descobriu problemas com o Boeing Dreamliner.

https://www.youtube.com/watch?v=aBE4ayRfYNc&pp=ygUXYm9laW5nIGRyZWFtbGluZXIgZmF1bHQ%3D

Os problemas da Boeing decorrem dos desafios dos seus principais fornecedores. Por exemplo, a empresa identificou buracos nas fuselagens fabricadas pela Spirit AeroSystems. A Spirit culpou seus fornecedores pelo problema. Como resultado, a produção do Boeing 737 MAX caiu em mais da metade, para apenas 38 por mês. Fabricou apenas 22 aviões em setembro.

O Boeing 737 MAX é o avião mais vendido da empresa. E numa declaração recente, o CEO da empresa previu que a empresa entregaria entre 400 e 450 aviões aos clientes este ano.

Os problemas da Boeing beneficiaram a Airbus, sua principal rival. Num relatório divulgado na terça-feira, a Airbus disse que entregou 55 aviões em setembro, elevando o total até o momento para 488. A Boeing entregou apenas 371 aviões. A Airbus também ultrapassou a Boeing em atraso total.

Há uma probabilidade de que os negócios da Boeing continuem desacelerando nos próximos meses, à medida que trata da questão da fuselagem. Os analistas também esperam que a Boeing rebaixe sua orientação futura quando publicar seus resultados.

Os resultados da Boeing no segundo trimestre mostraram que sua receita saltou para US$ 19,75 bilhões, enquanto seu prejuízo líquido foi de US$ 149 milhões.

Previsão do preço das ações da Boeing

O gráfico diário mostra que o preço das ações da BA tem apresentado uma forte tendência de baixa nas últimas semanas. Ele recuou e testou novamente o importante nível de suporte em US$ 194,48, a oscilação mais baixa em março e maio.

Este preço também foi o lado inferior do canal horizontal. A ação também formou um padrão de cruz mortal, que geralmente é um sinal de baixa. Moveu-se abaixo do indicador da nuvem Ichimoku. Portanto, suspeito que as ações continuarão caindo, já que os vendedores visam o próximo nível psicológico de US$ 180.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.