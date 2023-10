Ata do Fed aumenta expectativas sobre o fim do ciclo de aumento das taxas

O Federal Reserve divulgou hoje a ata oficial de sua reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), realizada de 19 a 20 de setembro de 2023.

Durante a reunião, os membros do Comitê votaram por unanimidade pela manutenção da taxa alvo em 5,25% – 5,50%; reduzir o balanço, permitindo o “roll off” de 60,0 mil milhões de dólares (48,73 mil milhões de libras) em títulos do Tesouro com vencimento e 35,0 mil milhões de dólares em MBS numa base mensal; e fortemente empenhados em reduzir a inflação para a meta de 2%.

Deve-se notar que, embora os 12 membros votantes tenham sido unânimes na sua decisão, o Comité completo de 19 membros, que consiste nos presidentes dos bancos da Reserva Federal, bem como nos governadores, não o foi.

De acordo com a ata, as opiniões gerais do Comitê sobre a economia foram as seguintes,

Indicadores recentes sugerem que a actividade económica tem vindo a expandir-se a um ritmo sólido. Os ganhos de emprego abrandaram nos últimos meses, mas permanecem fortes, e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada. O sistema bancário dos EUA é sólido e resiliente. Condições de crédito mais restritivas para famílias e empresas poderão pesar sobre a actividade económica, as contratações e a inflação. A extensão destes efeitos permanece incerta. O Comitê permanece muito atento aos riscos de inflação.

Além disso, o Conselho de Governadores votou por unanimidade para manter a taxa de juro paga sobre os saldos de reservas em 5,4% e a taxa de crédito primário em 5,5%.

Principais conclusões

Os membros concordaram em grande parte que as perspectivas nacionais e globais permanecem nebulosas e “altamente incertas”.

Embora a economia dos EUA tenha sido muito mais resiliente do que o esperado durante o ano passado, o Comité enfatizou que as próximas decisões sobre taxas de juro devem ser baseadas em dados e abordadas com cautela.

A ata publicada observou que, em meio a um mercado de trabalho robusto, fricções geopolíticas e inflação acima da meta,

A maioria dos participantes apontou para riscos ascendentes para a inflação decorrentes do aumento dos preços da energia que poderiam anular parte da recente desinflação ou para o risco de a inflação se revelar mais persistente do que o esperado.

O gráfico abaixo mostra a inflação no varejo nos últimos 12 meses e o recente impulso ascendente nos dois relatórios anteriores.

Source: TradingEconomics.com

No entanto, a economia não está isenta de riscos negativos, com um subconjunto de membros argumentando:

…efeitos macroeconómicos desfasados, maiores do que o previsto, decorrentes do aperto nas condições financeiras, do efeito das greves sindicais, do abrandamento do crescimento global e da fraqueza contínua no sector comercial.

Este artigo analisa as opiniões de Danielle DiMartino Booth, CEO e estrategista-chefe da Quill Intelligence, e consultora do Fed de Dallas de 2006 a 2015, sobre a imprevisibilidade dos atrasos monetários.

O Comité observou que os riscos eram precariamente equilibrados e “bilaterais”, com o potencial de aumento da inflação num ambiente demasiado pacífico, ou de empresas despedirem trabalhadores se a política fosse excessivamente restritiva.

Para o órgão monetário de topo, é da maior importância a necessidade de equilibrar o risco de aperto excessivo com o risco de aperto insuficiente.

Aumentos adicionais improváveis

Como resultado, apesar do acordo de que as taxas devem permanecer mais elevadas durante mais tempo, o FOMC observou uma divergência de pontos de vista em relação à necessidade de aumentos adicionais das taxas.

O gráfico de pontos acompanhado de perto, divulgado na reunião de Setembro, observou que dois terços do Comité esperavam uma subida adicional das taxas até ao final do ano.

No entanto, a dissidência veio de alguns membros votantes, como o vice-presidente Philip Jefferson e Lorie K. Logan, presidente e CEO do Fed de Dallas, que argumentaram que as condições financeiras estão se restringindo de qualquer maneira, como evidenciado pelos rendimentos mais elevados dos títulos e perto de 8 % taxas de hipoteca.

Além disso, Christopher Waller, membro do conselho de administração da Fed, observou que os elevados custos dos empréstimos estão a ajudar a combater a inflação e provavelmente a partilhar o fardo de uma política monetária mais restritiva.

Durante as últimas 52 semanas, os títulos do Tesouro a 10 anos registaram um mínimo de 3,262%, atingiram recentemente um pico de 4,887% e estão atualmente a ser negociados a 4,575%.

No entanto, como acontece frequentemente, um organismo tão complexo como a economia dos EUA estará repleto de dados contraditórios e argumentos opostos.

Por exemplo, o Índice Nacional de Condições Financeiras (NFCI) do Fed de Chicago, que representa a média ponderada de 105 variáveis relacionadas com a actividade financeira, permanece em território negativo, o que está “historicamente associado a condições financeiras mais flexíveis do que a média”.

Source: FRED Database

Em setembro de 2023, o NCFI estava em (-)0,37, tendo diminuído de (-)0,1 em relação aos 12 meses anteriores, apesar da política do Fed.

No entanto, à luz do impacto dos atrasos monetários, do recente aumento dos rendimentos das obrigações e das incertezas geopolíticas, o tom da Fed é mais vigilante e pouco disposto a comprometer-se com taxas mais elevadas.

Este artigo discute a recente avaliação do FMI sobre os riscos que uma fragmentação mais profunda representa para as cadeias de abastecimento globais.

O economista-chefe da EY, Gregory Daco, acrescentou que a abordagem do Fed é:

…passando de quão mais restritiva a política monetária deveria ser para quanto tempo a postura restritiva deveria ser mantida…

O mercado parece concordar com esta avaliação, com os dados crescentes do PPI de ontem a terem um impacto moderado nas expectativas do mercado.

Mais detalhes sobre o lançamento do PPI de ontem estão disponíveis aqui.

Consumo

Um foco principal das atas foi também a saúde dos orçamentos familiares e dos gastos dos consumidores.

Para além do aperto das condições de crédito e do menor estímulo fiscal, as poupanças das famílias que foram acumuladas durante a pandemia estão perto de se extinguir.

Source: San Francisco Fed

Em Agosto de 2023, o estudo do SF Fed estimou que havia menos de 190,0 mil milhões de dólares de poupança excedente na economia, menos de um décimo de apenas dois anos antes.

É provável que isto ameace a procura de consumo nos próximos meses e pressione os orçamentos familiares num contexto de inflação elevada.

Expectativas do mercado

Source: CME

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, o mercado futuro de fundos do Fed reagiu à última ata aumentando a probabilidade de manutenção das taxas na reunião de novembro em até 88,2%.

Isto segue-se ao aumento inesperado do PPI, que resultou num aumento de 2% na probabilidade de um aumento das taxas na penúltima reunião do ano.

Conclusão

Os decisores políticos mantiveram a taxa diretora em 5,25% – 5,50% e concordaram que as taxas devem permanecer restritivas para combater de forma sustentável o aumento da inflação.

Ao mesmo tempo, com uma perspetiva incerta, o Comité está dividido quanto ao equilíbrio entre os riscos ascendentes e descendentes, especialmente tendo em conta os rendimentos das obrigações acentuadamente mais elevados ao longo do ano, o cenário internacional em rápida mudança, o mercado de trabalho robusto e a poupança das famílias mais fraca.

Muito provavelmente, espera-se que os decisores políticos adotem uma abordagem cautelosa e baseada em dados no futuro, o que provavelmente se refletirá na manutenção da taxa diretora inalterada em novembro.

Isto pode revelar-se crucial dada a imprevisibilidade dos desfasamentos monetários que ainda não foram totalmente transmitidos através do sistema financeiro.

Dados do IPC

Dado que a inflação no retalho arrefeceu substancialmente desde o pico de 9,1% em termos homólogos em Junho de 2022, para 3,7% em termos homólogos na última impressão, no geral, a acta inclinou-se para a importância de manter as taxas nestes níveis.

Ainda hoje, estará disponível o tão aguardado IPC de setembro de 2023.

Analistas da TradingEconomics.com observam uma previsão de consenso de 3,6% A/A, um pouco abaixo do valor do mês passado de 3,7% A/A, e o núcleo da inflação anualizado deverá moderar para 4,1%, de 4,3% no relatório anterior.

Contudo, é improvável que a Fed altere a sua trajectória em matéria de estabilidade de preços antes do anúncio de Novembro, enquanto as expectativas do mercado estão firmemente inclinadas no sentido da manutenção do status quo.

Com muita incerteza em torno do futuro económico, a narrativa da Fed sugere que o ciclo de subida das taxas está no seu fim.