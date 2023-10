O LinkedIn acaba de reduzir seu número de funcionários em mais 700

A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) subiu 2,0% após o LinkedIn – a rede social para empresas que comprou em 2016 demitiu quase 700 de seus funcionários na segunda-feira.

Por que o LinkedIn decidiu cortar empregos?

Os empregos mais cortados foram os de engenharia, seguidos de recursos humanos e finanças, conforme memorando que você pode ler na íntegra aqui.

O anúncio segue oito trimestres consecutivos de desaceleração da receita. O LinkedIn espera que o corte de empregos ajude com “agilidade, responsabilidade, eficiência e transparência”. Sua receita aumentou apenas 5,0% no último trimestre relatado.

Curiosamente, porém, o LinkedIn planeja acelerar as contratações na Índia ao mesmo tempo, como parte de suas “prioridades estratégicas para o futuro”, disse hoje uma fonte anônima à CNBC.

As ações da Microsoft Corp estão atualmente em queda de cerca de 7,0% em relação ao máximo acumulado no ano.

O setor de tecnologia cortou cerca de 150 mil empregos este ano

Observe que o LinkedIn não é a única subsidiária da Microsoft que decidiu cortar empregos.

A multinacional em geral tinha anunciado planos de reduzir o seu número de funcionários em 10.000 no início deste ano – e ainda mais em Julho para cortar custos no meio de uma perda um pouco de força da sua receita global.

O próprio LinkedIn também demitiu pouco mais de 700 funcionários em maio. De forma mais ampla, o setor tecnológico cortou mais de 141.000 empregos no primeiro semestre deste ano, contra apenas 6.000 em 2022. Espera-se que a Microsoft divulgue os seus lucros do primeiro trimestre na próxima semana. O consenso é que ela ganhará US$ 2,65 por ação neste trimestre, contra US$ 2,35 por ação um ano atrás.

