Axie Infinity (AXS) senta e espera por um grande evento de token

Axie Infinity (AXS) e Smooth Love Potion (SLP) tornaram-se anjos caídos, pois seus preços despencaram recentemente. SLP, o token pouco negociado, estava sendo negociado a US$ 0,0014 na terça-feira, mais de 90% abaixo de seu máximo histórico. Da mesma forma, o AXS estava sendo negociado a US$ 4,30, 70% abaixo do ponto mais alto deste ano.

Desbloqueio de token Axie Infinity

Axie Infinity foi um dos maiores players na indústria de jogos criptográficos. No seu auge durante a pandemia de Covid-19, o ecossistema contou com milhões de usuários de todo o mundo. Esses usuários adoram brincar com os Axies e receber recompensas.

Recentemente, porém, a maioria dessas pessoas voltou ao trabalho e à escola. Muitos desistiram da criptografia depois de passar por um inverno prolongado. Mais importante ainda, muitos usuários do Axie Infinity que ganharam tokens AXS e SLP viram seu valor evaporar.

O número de usuários ativos do Axie Infinity caiu nos últimos meses. Dados compilados pelo DappRadar mostram que o número total de usuários no ecossistema caiu mais de 24% nos últimos 30 dias, para 56 mil. Esses usuários movimentaram volumes no valor de mais de US$ 953 mil.

Olhando para o futuro, o principal catalisador do Axie Infinity é o próximo desbloqueio de token no valor de mais de US$ 65 milhões. Dados compilados pela TokenUnlocks mostram que esses tokens representam mais de 11% do total de moedas do ecossistema.

Axie Infinity já desbloqueou 181,4 milhões de tokens ou 67% do fornecimento total. Existem agora mais de 64 milhões de tokens para serem desbloqueados. O cronograma de desbloqueio terminará em setembro de 2026, o que significa que os titulares devem estar preparados para mais diluição.

Os novos tokens serão distribuídos à equipe, conselheiros, jogo para ganhar, fundo do ecossistema e recompensas de aposta. Esse desbloqueio acontecerá na sexta-feira desta semana.

Previsão de preço do Axie Infinity

Gráfico AXS por TradingView

O gráfico diário mostra que o token AXS tem apresentado uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Mais recentemente, moveu-se lateralmente abaixo do nível de resistência principal de US$ 5. Também caiu abaixo do suporte principal de US$ 4,50, o nível mais baixo de junho.

O preço do AXS também se moveu abaixo da linha de tendência descendente mostrada em azul e das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, o preço do Axie Infinity provavelmente permanecerá em tendência de baixa à medida que a demanda pelo token diminuir e a oferta aumentar. Se isso acontecer, o token provavelmente cairá abaixo do suporte de US$ 4,0.