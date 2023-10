USD/ZAR: Rand sul-africano dispara após boas notícias do FMI

A taxa de câmbio USD/ZAR caiu esta semana, à medida que a recuperação do índice do dólar americano (DXY) diminuiu. O par recuou para um mínimo de 18,75, muito abaixo do máximo deste mês de 19,63. Aumentou mais de 12% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Índice do dólar americano recua

A taxa de câmbio entre USD e Rand Sul-africano recuou ligeiramente, à medida que o índice do dólar americano caiu do máximo acumulado no ano de US$ 108 para US$ 106. O recuo do DXY aconteceu quando os investidores adotaram um sentimento de risco, como evidenciado pelo forte desempenho das ações americanas.

Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 subiram mais de 1% na segunda-feira, enquanto os países ocidentais trabalhavam para evitar uma guerra em grande escala em Israel. Joe Biden visitará o país na quarta-feira como uma demonstração de solidariedade.

O par USD/ZAR também recuou após um relatório relativamente positivo do FMI. Nas suas previsões económicas, o FMI acredita que a África do Sul ultrapassará a Nigéria e o Egipto para se tornar a maior economia de África. Espera que a economia atinja 401 mil milhões de dólares, em comparação com os 395 mil milhões de dólares da Nigéria.

A Nigéria e a África do Sul enfrentam numerosos desafios. Na Nigéria, a moeda local tornou-se quase inútil enquanto a crise energética da África do Sul continuava. Muitas cidades e vilas sul-africanas ainda recebem energia durante algumas horas todos os dias.

Do lado positivo, a inflação na África do Sul desceu nos últimos meses. Os dados mais recentes mostram que a inflação anual caiu para 4,7%, o nível mais baixo em mais de dois anos. Eles aumentaram 0,9% na comparação mês a mês.

A inflação da África do Sul permanece dentro da faixa do banco central de 3% e 6%. Portanto, há uma probabilidade de que o SARB mantenha as taxas no nível actual durante algum tempo. Da mesma forma, espera-se que o Fed os deixe inalterados entre 5,25% e 5,50% na sua reunião de 1 de Novembro.

Análise técnica USD/ZAR

Gráfico USD/ZAR por TradingView

Passando para o gráfico diário, vemos que a taxa de câmbio USD/ZAR desceu nos últimos dias. Esse rompimento aconteceu depois que o par formou um padrão de cunha ascendente, que geralmente é um sinal de baixa. Agora deslocou-se abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias. Portanto, devido à cunha ascendente, há uma probabilidade de que o par continue a cair, já que os vendedores visam o suporte principal em 18,50. O stop loss desta negociação será em 19.0. Esta opinião está em linha com a minha última previsão para o rand sul-africano.