ADM acaba de revelar sua GPU Radeon ‘mais rápida’ até o momento

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) está em foco esta manhã depois de revelar sua GPU Radeon “mais rápida” para laptops até o momento.

AMD Radeon RX 7900 está aqui

A Radeon RX 7900 usa a arquitetura RDNA que permite um desempenho que supera a Nvidia GeForce RTX 4080 em cerca de 7,0% em média.

Outros recursos importantes da nova unidade de processamento gráfico incluem IA e aceleradores de rastreamento de raios de segunda geração, 16 GB de memória de acesso aleatório de vídeo (VRAM) e codificação AVI.

As notícias do mercado de ações chegam poucos dias antes da data prevista para a AMD divulgar seus resultados do terceiro trimestre. O consenso é que ela ganhe 49 centavos por ação neste trimestre, contra 54 centavos por ação um ano atrás.

As ações da gigante dos semicondutores subiram atualmente 65% em relação ao início de 2023.

Alienware usará novas GPUs AMD

Também na quinta-feira, a Alienware disse que sua série de laptops m18, que custa US$ 2.800 nos EUA, usará as recém-lançadas GPUs Radeon. De acordo com Frank Azor – arquiteto-chefe de soluções de jogos da AMD :

Trabalhamos em estreita colaboração com a Alienware no sistema para oferecer as melhores experiências móveis possíveis e acreditamos que os clientes ficarão absolutamente encantados com o que este sistema pode fazer.

Observe que a AMD também anunciou novos CPUs, incluindo a série Ryzen 7000, esta manhã. Na semana passada, a fabricante de chips disse que estava comprando a Nod.AI para expandir sua presença em inteligência artificial e competir melhor com sua rival Nvidia Corp (leia mais).

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da AMD.

