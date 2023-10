AMD está comprando uma startup de software de IA Nod.AI

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) está em alta após anunciar planos de compra de Nod.AI.

Por que a AMD está comprando o Nod.AI?

A gigante dos semicondutores está convencida de que a referida aquisição irá expandir a sua presença em inteligência artificial.

No entanto, não revelou os termos financeiros do acordo na terça-feira. Vamsi Boppana – vice-presidente sênior da AMD disse hoje em um comunicado à imprensa :

Espera-se que a aquisição melhore significativamente nossa capacidade de fornecer aos clientes de IA software aberto que lhes permita implantar facilmente modelos de IA de alto desempenho voltados para hardware AMD.

As notícias do mercado de ações chegam cerca de um mês antes da data prevista para a Advanced Micro Devices divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre. O consenso é que ela ganhará 49 centavos por ação neste trimestre, contra 54 centavos por ação um ano atrás. As ações da AMD caíram atualmente 15% em relação ao máximo acumulado no ano.

AMD tem feito aquisições de IA

A Advanced Micro Devices também comprou a Mipsology – uma startup de software de IA com sede em Palaiseau, França, em agosto.

A multinacional comprometeu-se a fazer aquisições este ano para expandir a sua presença em inteligência artificial e competir melhor com a sua maior rival , a Nvidia Corp, cuja receita mais do que duplicou no último trimestre relatado.

A compra do Nod.AI fortalecerá ainda mais suas capacidades de software, já que a startup se concentra principalmente no aprendizado por reforço. Anush Elangovan – seu CEO já trabalhou no Google e na Cisco.

Em junho, a AMD disse que o mercado de aceleradores de IA poderia valer mais de US$ 150 bilhões em 2027 ao lançar a nova GPU avançada MI300X (leia mais).

