Os preços das ações de Evergrande e Country Garden despencaram: evite

Os preços das ações da Country Garden e da Evergrande despencaram, eliminando bilhões de dólares em valor nos últimos anos. O preço das ações da Evergrande caiu para H$ 0,53, 97% do seu máximo histórico. Da mesma forma, as ações da Country Garden recuaram para H$ 0,75, abaixo do seu máximo histórico de H$ 14,95.

O colapso do mercado imobiliário da China

A China cresceu rapidamente nos últimos anos, ajudada pelo seu mercado imobiliário, que representa mais de um quarto do PIB total. O país construiu milhões de apartamentos e novas cidades, alguns dos quais ainda hoje estão vazios. Mais de 65 milhões de apartamentos não têm ocupantes.

Os governos locais da China geraram receitas substanciais com a venda de terrenos a promotores como Evergrande e Country Garden. Ao mesmo tempo, milhões de chineses investiram no mercado imobiliário.

Recentemente, no entanto, a indústria entrou em colapso. Os preços das casas na China caíram ao ritmo mais rápido alguma vez registado. Como resultado, muitas pessoas que investiram na indústria viram o seu património líquido despencar.

Pior ainda, muitas pessoas que fizeram depósitos junto de promotores chineses quase perderam o seu dinheiro enquanto tentavam reestruturar-se. Portanto, a implicação de tudo isto é que empresas como a Evergrande e a Country Garden acabarão por entrar em colapso.

A Country Garden perdeu recentemente o pagamento de um título em dólares, aumentando a possibilidade de um eventual colapso. Também alertou que suas vendas haviam despencado, pois as pessoas continuavam preocupadas com seu futuro.

Os detentores de títulos da Country Garden agora buscaram negociações depois que ela deixou de fazer um pagamento de US$ 15 milhões. O grupo, que contratou a PJT Partners, deve US$ 2 bilhões à empresa. No total, a empresa tem mais de US$ 200 bilhões em passivos totais, que incluem pagamentos de clientes.

Evergrande, por outro lado, está em suporte vital desde 2021, quando entrou em default pela primeira vez. Desde então, a empresa declarou falência nos EUA numa tentativa de proteger os seus activos. Também não pagou vários títulos.

O que vem a seguir para as ações Country Garden e Evergrande?

Gráfico Country Garden e Evergrande da TradingView

Os preços das ações da Evergrande e da Country Garden despencaram nos últimos anos. Eles não estão sozinhos como o índice imobiliário da China caiu para um nível recorde. Portanto, alguns investidores podem ficar tentados a comprar na queda, na esperança de que essas ações se recuperem no longo prazo.

A triste realidade é que estas ações enfrentam um grande desafio devido ao aumento das taxas de juro a nível mundial e ao declínio acentuado nas vendas. Eles também têm milhares de projetos incompletos nos quais precisam trabalhar.

A única esperança, neste caso, é que Pequim utilize o seu dinheiro para resgatar estas empresas. Isto é altamente improvável devido à desaceleração da economia chinesa e à quantidade de dinheiro necessária. Combinadas, Country Garden e Evergrande têm mais de US$ 500 bilhões em passivos. Evergrande deve US$ 340 bilhões, enquanto Country Garden deve US$ 200 bilhões.

Pior ainda, estas empresas têm uma montanha de obrigações offshore denominadas em dólares. Esta situação agravou-se uma vez que estas empresas operam em renminbi, que se desvalorizou face ao dólar americano. Country Garden detém US$ 11 bilhões dessas dívidas.

Portanto, embora os preços das ações da Country Garden e da Evergrande tenham caído para mínimos históricos, há espaço para mais fraqueza.

