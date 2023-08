Queda do preço das ações da Country Garden para ganhar força

O preço das ações da Country Garden (HKX: 2007) subiu nos últimos dias, mesmo com os desafios da empresa continuando. As ações subiram para uma máxima de US$ 0,96 em Hong Kong, depois de terem caído para uma mínima recorde de US$ 0,68 no início deste mês.

Os problemas do Country Garden continuam

Country Garden, o empreendedor chinês em apuros, deu mais más notícias aos investidores na quarta-feira. Num documento, a empresa solicitou aos seus detentores de títulos um período de carência de 40 dias para pagar os seus títulos em renminbi que vencerão na próxima semana.

O pedido levantou preocupações de que a situação financeira da empresa seja pior do que o esperado pelos analistas. Por um lado, a empresa já perdeu dois pagamentos de títulos em dólares no valor de cerca de US$ 525 milhões.

As empresas não entram em default imediatamente após perderem o pagamento de uma dívida. Em vez disso, eles recebem um período de carência de 30 dias antes de poderem ser classificados como inadimplentes. Portanto, com o esgotamento dos dias, existe a possibilidade de a Country Garden deixar de cumprir suas obrigações.

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Country Garden serão os lucros da empresa programados para quinta-feira. Espera-se que esses resultados forneçam mais informações sobre os desafios da empresa.

Num comunicado recente, a empresa alertou que o seu prejuízo total no primeiro semestre do ano será de colossais 7,5 mil milhões de dólares. Sua receita também deverá cair durante o período.

Os desafios da Country Garden refletem os da Evergrande, a gigante incorporadora que faliu em 2021. Suas ações caíram quase 90% quando retomaram as negociações esta semana, enquanto os investidores previam uma eventual falência.

O desafio da Country Garden é como levantar dinheiro para pagar sua dívida e resolver seus problemas contínuos. Muitos clientes existentes começaram a pausar seus pagamentos. Ao mesmo tempo, a empresa luta para atrair novos clientes.

Portanto, acredito que o preço das ações da Country Garden permanecerá pressionado por um tempo. E os esforços de Pequim para salvar o sector da habitação enfrentarão provavelmente desafios significativos à medida que o abrandamento económico se intensificar.

Previsão do preço das ações da Country Garden

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Country Garden tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos meses. Esta queda fez com que as ações caíssem abaixo do importante nível de suporte de US$ 0,98, o nível mais baixo em novembro. Recentemente, a ação testou novamente esse nível. Uma quebra e um novo teste são um sinal de continuação de baixa.

O preço das ações da Country Garden permanece abaixo de todas as médias móveis. Portanto, há uma probabilidade de que as ações continuem caindo, já que os vendedores visam o nível de suporte principal em US$ 0,50.

