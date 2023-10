A melhor criptografia para comprar enquanto o índice de medo e ganância fica verde

As criptomoedas entraram em uma grande corrida de touros que pode se estender por um tempo. O Bitcoin já testou novamente a resistência crucial em US$ 35.000, enquanto o valor total de mercado de todas as moedas disparou para mais de US$ 1,2 trilhão.

Como escrevi recentemente, o lado bom do inverno criptográfico é que o Bitcoin não caiu a zero enquanto luta contra vários eventos, como o colapso do FTX, as altas taxas de juros e o desaparecimento da Terra e de seu ecossistema.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Existem vários motivos pelos quais essa corrida criptográfica tem mais espaço para funcionar. Empresas como Invesco e Blackrock estão prestes a arrecadar milhares de Bitcoins para os ETFs.

Além disso, o Federal Reserve provavelmente começará a cortar as taxas de juros em 2024, enquanto a redução do Bitcoin pela metade ocorrerá em abril. Além do Bitcoin, aqui estão algumas das outras principais criptomoedas para comprar nesta corrida de touros.

Elo de corrente

Copy link to section

Acredito na compra de criptomoedas que tenham utilidade comprovada. E neste caso, Chainlink (LINK) possui uma das maiores utilidades do setor. A rede, que conta com Eric Schmidt como membro do conselho, é o maior oráculo do setor.

Seus oráculos fornecem uma maneira para os desenvolvedores conectarem dados fora da cadeia aos dados da cadeia. Ele capacita alguns dos maiores players do DeFi, como Uniswap e Aave. Mais importante ainda, a Chainlink tem uma posição de destaque na indústria de tokenização, que está a registar um crescimento robusto. Nesse sentido, outras moedas semelhantes para comprar são Quant e Nexera da AllianceBlock.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Copy link to section

Uniswap (UNI) é o maior player na indústria de bolsas descentralizadas (DEX). A empresa administra uma plataforma onde as pessoas podem comprar e vender criptomoedas sem passar por gatekeepers centralizados como Binance e Coinbase.

O Uniswap e outras bolsas têm um bom desempenho quando a indústria de criptografia está em expansão. Isso explica por que o preço das ações da Coinbase subiu e se recuperou este ano. Portanto, há uma probabilidade de que o token UNI tenha um bom desempenho nesta corrida criptográfica.

Tron

Copy link to section

O Tron (TRX) de Justin Sun está em uma grande corrida de touros mesmo com o início do inverno criptográfico. Ela saltou para uma máxima de US$ 0,094 na terça-feira, o ponto mais alto desde dezembro de 2021. A moeda foi uma grande sobrevivente do inverno criptográfico.

Uma das razões para a recuperação foi queJustLend, uma parte fundamental do seu ecossistema, cresceu e se tornou o quarto maior player na indústria DeFi. Possui mais de US$ 5,34 bilhões em valor total bloqueado (TVL). Tron também manteve mais de 1 milhão de usuários ativos.

Portanto, como Tron teve um bom desempenho durante o mercado baixista das criptomoedas, há uma probabilidade de que a moeda tenha um bom desempenho no longo prazo.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV e Pilhas

Copy link to section

As outras três criptomoedas para comprar na nova corrida de touros são Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV e Stacks (STX). Essas moedas são importantes devido à sua estreita relação com o Bitcoin. BCH e BSV são pessoas do BTC, o que significa que possuem uma tecnologia semelhante ao BTC.

Stacks, por outro lado, é uma plataforma que fornece contratos inteligentes para o ecossistema Bitcoin. Ele prospera quando o Bitcoin vai bem, como escrevi recentemente .

Algumas das outras criptomoedas para comprar na corrida criptográfica em andamento são Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph e Injective.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.