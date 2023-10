A Boeing Co (NYSE: BA) está no vermelho esta manhã depois de relatar uma perda maior do que o esperado em seu terceiro trimestre financeiro.

Boeing vem lutando há 19 trimestres

O seu negócio de defesa, em particular, “fechou tudo de novo”, segundo Rob Stallard – analista da Vertical Research Partners. Esse segmento perdeu US$ 924 milhões no trimestre recentemente concluído, contra analistas com perda de apenas US$ 400 milhões.

A Boeing obteve apenas US$ 474 milhões em lucro operacional com sua divisão de defesa nos últimos dezenove trimestres, com US$ 120 bilhões em vendas. No “ Squawk Box ” da CNBC, Dave Calhoun – o CEO da Boeing disse hoje:

Continuaremos trabalhando nesses contratos de preço fixo. Não estamos nos escondendo deles. Iremos completá-los que reduzirão a fragilidade financeira do negócio.

Mas o negócio aeroespacial comercial tem sido ainda pior, com perdas de 31 mil milhões de dólares e vendas de 117 mil milhões de dólares desde o início de 2019. As ações da Boeing perderam mais de 20% em menos de três meses.

Nem tudo foi sombrio na impressão de lucros de hoje

Do lado positivo, a Boeing reiterou sua orientação de US$ 3,0 bilhões a US$ 5,0 bilhões em fluxo de caixa livre em 2023. Isso se traduz em US$ 1,5 bilhão a US$ 3,5 bilhões de FCF no trimestre atual, contra cerca de US$ 1,5 bilhão nos primeiros três trimestres combinados, de acordo com o comunicado de imprensa.

A Boeing entregou setenta aeronaves 737 no terceiro trimestre – o menor número em cerca de dois anos devido aos contínuos defeitos de fabricação da Spirit AeroSystems. Ainda assim, o Chefe do Executivo acrescentou:

Adorei a nomeação do Patrick. Eles têm trabalho a fazer, nós entendemos. Mas tenho muita confiança. O acordo dá-lhes margem de manobra para cumprir os nossos requisitos tarifários. A economia era vantajosa para todos.

A Boeing disse que continua comprometida em aumentar a produção para 38 aviões MAX por mês até o final do ano. A gigante aeroespacial e de defesa assinou um memorando de acordo com a Spirit AeroSystems na semana passada, conforme relatado por Invezz aqui.

Resumo dos ganhos da Boeing no terceiro trimestre

Perdeu US$ 1,64 bilhão em relação aos US$ 3,31 bilhões do ano anterior

O prejuízo por ação também diminuiu de US$ 5,49 para US$ 2,70

Perda ajustada impressa em US$ 3,26 por ação

A receita aumentou 13,5% ano a ano, para US$ 18,10 bilhões

O consenso foi de US$ 3,20 por perda de ações sobre receita de US$ 18,02 bilhões

FCF foi negativo em US$ 310 milhões contra US$ 267 milhões negativos esperados

O que mais foi digno de nota?

Um crescimento de 25% em aviões comerciais e um aumento de 8,6% nas receitas de serviços globais foi melhor do que o esperado. A Boeing Co, no entanto, ficou aquém das expectativas em termos de receitas de defesa, espaço e segurança, que aumentaram 3,3%.

A multinacional espera agora entregar 375 a 400 dos seus 737 MAX em 2023. A sua orientação anterior era de 400 a 450. Mas o CEO Calhoun disse à CNBC hoje:

A boa notícia é que estamos abraçados. Quando chegarmos ao final do ano, estaremos funcionando nos ritmos que as pessoas esperam que corramos.

Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “sobreponderação” nas ações da Boeing.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.