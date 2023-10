Os preços das ações da Kering, LVMH e Hermes caíram: comprar na queda?

As ações de bens de luxo despencaram à medida que o crescimento em mercados importantes como a China, a União Europeia e os Estados Unidos desacelera. O preço das ações da LVMH caiu para um mínimo de 659,6 euros esta semana, uma queda de mais de 24% em relação ao nível mais alto deste ano. Como resultado, o patrimônio líquido de Bernard Arnaut caiu mais de US$ 4,6 bilhões, para US$ 157 bilhões.

A Kering, empresa-mãe da Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta e Yves Saint Laurent, caiu para 391 euros, o nível mais baixo desde março de 2020. Caiu mais de 47% desde o ponto mais alto deste ano.

Da mesma forma, as ações da Hermes também entraram em colapso. A ação despencou para € 1.761, o ponto mais baixo desde março de 2023. Caiu mais de 12% em relação ao máximo acumulado no ano. Na Suíça, as ações do Grupo Swatch mergulharam para CHF 230,6, 30% abaixo dos máximos de 2023.

As empresas de bens de luxo estão a passar por uma grande redefinição à medida que a economia global abranda. Estas empresas registaram um crescimento robusto durante a pandemia, à medida que as taxas de juro permaneciam em mínimos históricos e os preços das ações e das criptomoedas disparavam.

Na terça-feira, a Kering disse que as suas vendas globais caíram 9% no terceiro trimestre, para mais de 4,4 mil milhões de euros. Todas as marcas, exceto Kering Eyewear e Corporate, ficaram no vermelho. A LVMH, por outro lado, viu as suas receitas nos nove meses subirem para mais de 62,2 mil milhões de euros, à medida que a China e os EUA desaceleravam.

A Hermes, por outro lado, publicou resultados financeiros relativamente fortes. As suas vendas aumentaram para 3,4 mil milhões de euros no terceiro trimestre e 22% nos primeiros nove meses do ano.

É seguro comprar o mergulho?

Ações LVMH, Kering, Hermès e Swatch

Portanto, faz sentido comprar empresas como LVMH, Hermes e Kering? Em termos gerais, suspeito que a indústria de bens de luxo continuará a abrandar nos próximos meses, uma vez que as taxas de juro permanecem num nível elevado.

O maior risco para estas empresas é a China, um mercado chave. Dados recentes mostram que a economia do país não vai bem, o que levou o governo a lançar um pacote de estímulo.

No longo prazo, contudo, acredito que faz sentido comprar a queda nestas acções de bens de luxo. Historicamente, estas empresas tendem a ser mais estáveis do que os bens de consumo básicos porque visam a classe alta, que tem mais gastos discricionários.

Mais importante ainda, estas ações irão recuperar se os bancos centrais começarem a reduzir as taxas de juro. Os analistas esperam que o Federal Reserve comece a cortar as taxas em 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=jMDeS3PD7iM

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.