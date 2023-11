A ascensão e queda da Estée Lauder à medida que o preço das ações derrete

Estee Lauder (NYSE: EL), conhecida empresa do setor de beleza e moda, está em apuros. Suas ações caíram para US$ 100 na quarta-feira, o ponto mais baixo desde outubro de 2017. No pico durante a pandemia, as ações eram negociadas a US$ 366. Como resultado, a sua capitalização de mercado total caiu para 37 mil milhões de dólares, face ao seu máximo histórico de mais de 133 mil milhões de dólares.

A ascensão da Estée Lauder

Fundada em 1946, a Estée Lauder é uma empresa americana bastante conhecida na indústria da beleza. Foi iniciado por Estee Lauder, anteriormente conhecida como Josephine Esther Mentzer. Juntamente com o marido, Joseph Lauter, fundaram a empresa em 1946 e receberam a primeira grande encomenda – de 800 dólares – no ano seguinte.

Os negócios da Estée Lauder cresceram rapidamente ao longo dos anos. Embora esse crescimento tenha sido principalmente orgânico, a empresa também gastou muito em aquisições. Por exemplo, adquiriu a Make-Up Art Cosmetics (MAC) em 1994, seguida pela Bobbi Brown Cosmetics.

Outras aquisições notáveis foram empresas como Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced e Kilian Paris. Mais recentemente, adquiriu Tom Ford num negócio de 2,3 mil milhões de dólares.

À medida que a Estée Lauder crescia, as suas receitas explodiram à medida que a classe média nos EUA e nos mercados internacionais crescia. A sua receita anual situou-se em mais de 7,32 mil milhões de dólares em 2009 e 17,74 mil milhões de dólares em 2022. O seu lucro líquido também aumentou, atingindo um pico de mais de 2,8 mil milhões de dólares em 2021, uma vez que beneficiou dos confinamentos e pacotes de estímulo da Covid-19.

À medida que os negócios da Estée Lauder cresciam, surgiram rumores de que algumas empresas – especialmente LVMH e L’Oreal – estavam a considerar uma oferta. A execução de tal acordo exigiria a aprovação da família Lauder, que detém 38% da empresa e 86% do poder de voto.

A queda de Estée Lauder

Os negócios da Estée Lauder estão passando por uma grande desaceleração. Por um lado, a concorrência na indústria da beleza está a aumentar, o que a viu perder quota de mercado nos últimos anos. Perdeu a sua quota de mercado para grandes gigantes como L’Oreal e Shiseido e empresas mais pequenas como a ELF

Na verdade, os dados mais recentes do Euromonitor mostram que a quota de mercado da Estée Lauder nos EUA caiu quase um quinto, para 6,2%. No mesmo período, a L’oreal ganhou participação de mercado para 13,7%. Outro relatório da Yogi mostrou que a L’Oreal vendeu 40 das marcas de cuidados com a pele mais populares.

Como resultado, as vendas da Estée Lauder têm desacelerado. Os resultados do primeiro trimestre mostraram que as vendas da empresa caíram 10,4% em relação ao ano anterior, para US$ 3,52 bilhões. Citou a lenta recuperação da economia chinesa, as altas taxas de juros e o aumento da inflação.

O lucro líquido da Estée Lauder caiu 84%, para US$ 108 milhões. Mais importante ainda, a empresa reduziu a sua orientação futura para o segundo trimestre e para o ano inteiro. Ela espera que seu lucro por ação ajustado caia para entre US$ 0,48 e US$ 0,58, representando uma queda de 62% a 69%. O Diretor Financeiro disse :

“Estamos reduzindo nossa perspectiva fiscal de 24 para o saldo do ano para refletir o ritmo de recuperação mais lento do que o esperado devido aos ventos contrários externos incrementais que continuam a evoluir durante o segundo trimestre.”

O futuro da Estée Lauder

A Estée Lauder está sem dúvida passando por uma fase difícil à medida que seus negócios desaceleram. Isto é demonstrado pelo facto de o preço das suas ações ter caído fortemente nos últimos meses. Além disso, a empresa reduziu sua orientação mais uma vez.

A história mostra que grandes recuperações levam tempo após essa queda livre. Por um lado, a empresa ainda enfrenta grandes obstáculos, uma vez que as taxas de juro deverão permanecer elevadas por mais tempo. A concorrência continua a aumentar nos seus principais mercados.

Felizmente, para a Estée Lauder, ela ainda possui algumas das melhores marcas do setor. Isto significa que a administração ainda pode arquitetar uma forte recuperação. Mais importante ainda, o colapso significa que a empresa pode agora tornar-se um bom alvo de aquisição por empresas como a L’Oreal e a LVMH.

Tal aquisição ajudaria estas empresas a solidificar a sua presença nos Estados Unidos e noutros mercados asiáticos.

A médio prazo, suspeito que o preço das ações da Estée Lauder permanecerá sob pressão enquanto os investidores aguardam pelo próximo catalisador.

