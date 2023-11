Análise do preço das ações da Luckin Coffee: é uma compra à medida que o crescimento continua?

O preço das ações da Luckin Coffee (LKNCY) divergiu com o da Starbucks depois que as duas gigantes da cadeia de café publicaram lucros mistos. As ações da Luckin despencaram mais de 8% na sessão pré-mercado, enquanto a Starbucks saltou mais de 7,55%.

Download de ganhos do Luckin Coffee

A indústria cafeeira continua a crescer, apesar de os consumidores enfrentarem numerosos desafios devido às elevadas taxas de juro. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas no máximo dos últimos 22 anos, entre 5,25% e 5,50%.

A China, um mercado-chave para a Starbucks e a Luckin Coffee, está a passar por uma forte desaceleração à medida que a recuperação da pandemia estagna. Dados publicados esta semana mostraram que os PMIs industriais do país despencaram em outubro.

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego juvenil aumentou enquanto os investimentos industriais e em activos fixos abrandaram. O importante setor imobiliário também está em colapso, com empresas como Country Garden e Evergrande em aparelhos de suporte vital.

Tudo isso é importante para empresas como a Luckin Coffee e a Starbucks, que possuem milhares de lojas na China. Na maioria dos períodos, os gastos discricionários dos consumidores tendem a enfraquecer quando a economia não vai bem.

Apesar de tudo isso, a Luckin Coffee teve um bom desempenho no terceiro trimestre. Sua receita líquida total aumentou 84,9%, para 7,2 bilhões de RMB. Este crescimento da receita veio de uma base baixa, uma vez que a economia estava bloqueada no mesmo ano passado. Sua margem operacional subiu para 13,4% enquanto as vendas mesmas lojas subiram para 23,1%.

A empresa abriu 2.437 novas lojas, elevando o total para 13.273. Este é um crescimento notável para uma empresa que começou há alguns anos. Além disso, atendeu mais de 200 milhões de clientes.

Também possui um balanço forte, com mais de 7 mil milhões de RMB em dinheiro e sem dívidas. Seu fluxo de caixa operacional foi de mais de 1,3 bilhão de RMB ou US$ 179,6 milhões no trimestre. Portanto, as ações da Luckin Coffee recuaram à medida que surgiram preocupações sobre o crescimento da empresa. Também caiu depois que o Diretor de Estratégia anunciou que partiria.

A Starbucks, por outro lado, anunciou que suas vendas nas mesmas lojas nos EUA aumentaram 12,5% A/A. Sua receita nos EUA aumentou 12,5%, para US$ 6,9 bilhões, enquanto a receita internacional aumentou 11,4%.

Previsão do preço das ações da Luckin Coffee

Gráfico LKNCY por TradingView

Tenho sido bastante otimista em relação ao preço das ações da Luckin Coffee em meus artigos anteriores. Recentemente, porém, a ação perdeu impulso. Caiu mais de 15% em relação ao ponto mais alto deste ano.

A ação permanece acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA). Permanece ligeiramente acima do importante suporte de US$ 32,22, o ponto mais alto em 2 de março. Portanto, suspeito que as ações provavelmente continuarão subindo à medida que os compradores visam o importante ponto de resistência em US$ 36,90, o ponto mais alto em 7 de setembro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.