Vechain adiciona 21 mil novas carteiras em um dia – O preço do VET pode acompanhar?

VeChain viu um aumento maciço nos endereços de carteiras ativas diariamente, com mais de 21.000 novas carteiras adicionadas em 24 horas.

A plataforma blockchain de contratos inteligentes de nível empresarial viu sua contagem diária de endereços ativos saltar em 21.381, elevando a contagem total de carteiras para 2.275.590, de acordo com detalhes compartilhados pela conta oficial da VeChain no X.

21k new wallets in a day – impressive numbers! Great to see our network growing stronger by the day.



If you're new to the ecosystem, check out some of our tools and resources:



Wallet (browser extension/mobile): https://t.co/jxKfLbLfNz



dApps: https://t.co/km6uryovub



Block/NFT… pic.twitter.com/imeTYNelN7 — vechain (@vechainofficial) November 3, 2023

De acordo com dados do Vechainstats, a contagem total de endereços da plataforma era de 2.282.873 na sexta-feira, 3 de novembro, às 14h20 horário do leste dos EUA. Na semana passada, os novos endereços de carteira na blockchain VechainThor aumentaram em 51.123, enquanto as carteiras ativas com transações no período ultrapassaram 17.600.

As estatísticas mostram que a contagem total de endereços aumentou constantemente desde 2021.

Perspectiva de preço do EFP

O preço do VeChain estava pairando acima de US$ 0,018 no momento em que este artigo foi escrito, caindo 0,9% nas últimas 24 horas, mas no verde na última semana e 30 dias. O VET testou a resistência acima de US$ 0,019 na quinta-feira, talvez impulsionado pelo sentimento geral de criptografia que viu o Bitcoin (BTC) subir para perto de US$ 36.000.

Embora o VET/USD provavelmente reduza os ganhos em linha com a queda do BTC para menos de US$ 35 mil, um aumento na pressão de compra semelhante a quando os preços do VET dispararam em setembro poderia potencialmente empurrar o altcoin para a área de US$ 0,02. Se os touros ultrapassarem US$ 0,03, eles poderão atingir as máximas de março de 2022 de US$ 0,09 e o psicológico US$ 0,1.

É uma perspectiva que poderia ser apoiada pelo aumento nos endereços de carteira e nas transações de rede que fizeram com que o VeChain fizesse impressionantes 1,1 milhão hoje.

O comerciante de criptografia Apollo compartilhou o marco no X:

A recente parceria da VeChain com a Venum Brasil

O aumento significativo nos endereços de carteira e transações da rede VeChain nas últimas 24 horas ocorre no momento em que a plataforma anuncia uma nova parceria com a Venum Brazil. A colaboração envolve a incorporação da tecnologia blockchain da VeChain, NFTs e NFC pela Venum em sua coleção de roupas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.