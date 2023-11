USD/RUB: rublo encena um retorno à medida que a economia da Rússia cresce

A taxa de câmbio USD/RUB está se aproximando de um nível psicológico chave, à medida que a recuperação do rublo russo continua e o índice do dólar americano (DXY) recua. O par caiu para um mínimo de 92,50 na segunda-feira e está pairando perto do nível mais baixo desde 17 de agosto deste ano. Caiu quase 10% em relação ao ponto mais alto deste ano.

A Rússia parece estar vencendo

A guerra na Ucrânia continua com os dois países perdendo milhares de soldados. Embora a guerra esteja longe de terminar, há sinais de que a Rússia está a vencer. Por um lado, a Rússia ainda ocupa mais de um quinto da Ucrânia e a sua economia está a aguentar-se bem, apesar das sanções ocidentais. A contra-ofensiva da Ucrânia estagnou.

Além disso, há sinais de que os países ocidentais estão a perder o ímpeto no financiamento da guerra, que poderá levar anos a concluir. Nos Estados Unidos, um número considerável de republicanos rejeitou os apelos para financiar a Ucrânia.

Mais importante ainda, a Rússia está a beneficiar dos elevados preços do petróleo bruto. O Brent está cotado a US$ 85, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) está cotado a US$ 80. A Rússia conseguiu contornar as políticas de controlo de preços dos países ocidentais.

É capaz de conseguir isso usando navios-tanque antigos que não são rastreados pelos países ocidentais. Ao mesmo tempo, a Rússia conseguiu transferir as suas vendas de petróleo e gás dos países ocidentais para países como a Índia e a Rússia.

Como resultado, os analistas acreditam agora que a Rússia atingirá a sua meta de défice orçamental de 2%. Há alguns meses, alguns países ocidentais esperavam que o seu défice se situasse entre 5% e 6%. As receitas petrolíferas da Rússia mais do que duplicaram em Outubro em relação ao mês anterior.

O rublo russo também está indo bem, à medida que os investidores reagem aos controles cambiais em curso pelas autoridades russas. Estes controlos significam que as empresas ocidentais que saem da Rússia estão limitadas à forma como irão retirar dinheiro. Eles podem vender seus negócios em rublos ou em moedas estrangeiras. A última opção é mais longa e bastante ineficiente.

Além disso, a economia russa está bem, com a taxa de desemprego a situar-se nos 3%, enquanto o índice MOEX foi um dos melhores desempenhos deste ano.

O rublo russo também subiu, com o índice do dólar americano (DXY) recuando após a decisão do Fed da semana passada e os dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP).

Análise técnica USD/RUB

Gráfico USD/RUB por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio entre USD e RUB caiu nos últimos dias. Caiu abaixo do lado inferior do canal ascendente, que é mostrado em vermelho. As médias móveis de 25 e 50 dias formaram um padrão cruzado de baixa.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico apontaram para baixo. Este é um sinal de que o rublo russo está a ganhar impulso. Portanto, a perspectiva para o par é de baixa, sendo o próximo ponto a observar o ponto psicológico em 90.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.