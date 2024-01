O registro regulatório da AMC avaliou as ações em US$ 7,47, mas o que isso significa para o mercado?

(NYSE:AMC) anunciou a emissão de 3,3 milhões de ações. De acordo com o último pedido, as ações foram trocadas por notas de segunda garantia de US$ 25 milhões com vencimento em 2026. A empresa também lançou um adoçante de negócios, anunciando uma nova linha de bombons de chocolate da marca AMC. A informação é, sem dúvida, bastante esmagadora para o olho destreinado. É por isso que oferecemos uma análise incisiva do que esse negócio significa para os investidores.

A emissão de ações para dívida de segunda garantia é preocupante por dois motivos. Primeiro, o acordo resulta na diluição dos acionistas existentes. Em segundo lugar, o acordo sinaliza uma perspectiva económica desafiante. Consequentemente, o valor intrínseco das ações foi colocado em apenas US$ 7,47. AMC reconheceu os dois desafios e anunciou a nova linha de doces.

O acordo de dívida por capital ocorre apenas alguns meses após o desdobramento das ações da AMC. O desdobramento das ações ocorreu no final de agosto deste ano. A rápida sucessão de eventos sinaliza uma empresa que está desesperada para levantar capital nos mercados. O facto de a AMC ter recorrido a uma dívida secundária de alto custo confirma os desafios de capital que enfrenta.

Os problemas de mercado da AMC são melhor compreendidos observando-se a relação preço/vendas. Com apenas 0,4x, a relação preço/vendas é um caso interessante. Isso é particularmente verdadeiro quando o AMC é comparado ao nível de P/S da indústria de 1,2x.

O baixo preço de venda pode implicar que a AMC está subvalorizada porque as vendas têm crescido após a pandemia. Porém, sabemos que o mercado já considerava o crescimento das vendas nos preços, mas o preço continuou caindo. Você deve antecipar mais nervosismo no mercado após o anúncio da dívida por capital.

Ações da AMC sangram após anúncio de dívida por capital

Source – TradingView

Os dados sobre os preços das acções mostram que as médias móveis de curto prazo continuaram a registar uma tendência inferior às médias de longo prazo. O preço das ações também caiu 8,46% após as últimas notícias do mercado de ações. Pelo menos, a queda confirma os nossos receios, que detalhamos na análise de ações acima.

O preço de US$ 6,17 é inferior à avaliação implícita de US$ 7,47. Quando consideramos os volumes do lado da oferta, fica claro que a AMC enfrenta desafios dentro e fora do mercado.

Resumo

Os investidores devem analisar todas as informações mistas da AMC antes de mergulharem fundo. O valor intrínseco implícito de US$ 7,47 não inspira nenhuma confiança entre os investidores. O anúncio dos doces gourmet é apenas um adoçante para acalmar os mercados.

