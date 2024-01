A inflação global na zona euro subiu para 2,9% em termos mensais em Dezembro, anunciou esta tarde o Banco Central Europeu (BCE).

Este é um aumento bastante significativo em relação aos 2,4% de Novembro. No entanto, foi amplamente considerado inferior ao que os analistas esperavam hoje.

Com grandes economias como a França a eliminar gradualmente os seus subsídios aos combustíveis, esperava-se que a taxa do IPC – que inclui os preços da energia – aumentasse.

Contudo, o que é crucial é que a taxa básica de inflação da Europa (que não inclui os preços dos combustíveis) caiu 0,2% em termos mensais, de 3,6 em Novembro para 3,4 em Dezembro.

Isto ocorreu poucas horas depois dos anúncios de ontem sobre o aumento da inflação na Alemanha e na França, as duas maiores economias da Europa.

A esperança surge novamente para cortes nas taxas

As notícias melhores do que o esperado despertaram a esperança de que os cortes nas taxas ocorreriam no futuro próximo da zona euro.

Afinal, foi isto que a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse sobre o assunto em Dezembro:

As nossas decisões futuras garantem que as nossas taxas diretoras sejam fixadas em níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário. Continuaremos a seguir uma abordagem dependente de dados para determinar o nível apropriado e a duração da restrição. Em particular, as nossas decisões sobre taxas de juro basear-se-ão na nossa avaliação das perspetivas de inflação à luz dos dados financeiros disponíveis.”

A Europa continua a seguir a linha da recessão

Os economistas têm observado de perto a zona euro, desde que foi relatado no final de Outubro que o PIB da UE caiu de 0,2 por cento no segundo trimestre de 2023 para 0,1 por cento no terceiro trimestre de 2023.

Até ao momento, os números do PIB da UE para o quarto trimestre de 2023 ainda não foram anunciados. Uma estimativa provisória preliminar do BCE é esperada para 30 de Janeiro.

