Perspectiva do S&P 500 após os dados do IPC na quinta-feira

pode abrir no vermelho na quinta-feira, depois que o Bureau of Labor Statistics disse que a inflação subiu mais do que o esperado em dezembro.

S&P 500 encontrará resistência no nível 4.800

Em comparação com o ano anterior, os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 3,4% no mês passado – bem acima da estimativa do Dow Jones de 3,2%.

Os dados podem tornar mais difícil para o índice de referência subir para cima, de acordo com Jason Hunter – chefe de estratégia técnica do JPMorgan. No “ Closing Bell ” da CNBC, ele disse um dia antes:

Há resistência do canal, objetivos de oscilação de Fibonacci… todos agrupados em torno da área de 4.800. Suspeitamos que isso continuará a ser um obstáculo para o S&P 500 no curto prazo.

CPI



Quick analysis: This report changes nothing.



98% of core CPI increase came from services

69% of that came from shelter



Shelter starts biting hard this spring.

No mês, os preços ao consumidor subiram 0,3% na quinta-feira, contra um aumento de 0,2% esperado.

O relatório de empregos da semana passada também foi em alta

Excluindo alimentos e energia, o chamado índice central de preços ao consumidor (IPC) registou um aumento de 3,9% no ano – também mais quente do que a previsão dos economistas de um aumento de 3,8%.

A leitura básica ficou, no entanto, em linha com as estimativas para o mês. Ainda assim, Jason Hunter, do JPM, permanece cauteloso, pois tende a haver um “período de consolidação”, mesmo num mercado em alta.

Na semana passada, o Bureau of Labor Statistics dos EUA disse que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram muito mais do que o esperado em dezembro, conforme relatado aqui por Invezz.

Mas Josh Brown – executivo-chefe da Ritholtz Wealth Management está convencido de que o Nasdaq Composite não está sobrecomprado e que a dinâmica desse índice pode continuar nas próximas semanas.

