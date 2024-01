USD/TRY: Analista defende a lira turca em 2024

A lira turca poderá recuperar em 2024, à medida que a Reserva Federal e outros bancos centrais ocidentais reduzam as taxas e que a inflação do país diminua. Isso segundo Piotr Matys, analista da InTouch Capital e é respaldado pelo posicionamento no mercado de opções.

Lira turca está em mínimo histórico

Gráfico USD/TRY por TradingView

O USD/TRY permanece no seu nível mais alto já registado, fazendo da lira turca uma das moedas com pior desempenho no mundo. Perdeu quase 500% do seu valor nos últimos cinco anos e 2.690% desde 2008. Este desempenho deve-se ao facto de o Presidente Erdogan não gostar de taxas de juro elevadas e da falta de independência da CBRT.

No entanto, de acordo com Piotr, há alguns sinais de que a lira turca irá recuperar ainda este ano. Ele espera que o CBRT mantenha um tom agressivo e continue a aumentar as taxas de juros este ano. O banco tem sido o mais agressivo recentemente, ao aumentar as taxas de 8,5% em maio para 42,5%. Os economistas acreditam que o banco continuará aumentando as taxas ainda este ano.

As subidas das taxas turcas coincidirão com um período em que se espera que a Fed e outros bancos centrais comecem a reduzi-las. Os economistas esperam que o Fed comece a cortar as taxas já em março. A ferramenta Fed Rate Monitor tem 90% de chance de ser cortada em junho.

Inflação na Turquia atingirá pico em 2024

Piotr também espera que a inflação turca comece a desacelerar ainda este ano. Os dados mais recentes mostraram que o IPC principal subiu para 64,8% à medida que o custo da maioria dos produtos aumentou. Uma decisão do governo de aumentar os salários pode levar a mais inflação ainda este ano. Ainda assim, Piotr vê uma situação em que a inflação da Turquia cairá abaixo da taxa de juro CBRT. Ele disse :

“Vale a pena notar que um pico na inflação turca deverá coincidir com o corte das taxas de juro pelos principais bancos centrais, liderados pela Fed, o que tornaria a lira potencialmente atractiva para os intervenientes no carry trade, apesar dos riscos ainda persistentes.

Enquanto isso, o mercado de opções está ficando menos negativo em relação à moeda. Os dados mostram que as apostas baixistas na moeda caíram para o nível mais baixo em mais de seis meses, o que é outro sinal positivo.

No entanto, historicamente, a posição comprada na lira turca tem sido uma das piores negociações já registradas, já que a moeda está em queda livre. Uma moeda que era negociada a US$ 1 em 2008 caiu agora para US$ 30. Esta é uma questão importante agora que muitas empresas e indivíduos optaram pelo dólar dos EUA, uma vez que as suas participações em liras perderam valor. É pouco provável que estas pessoas recuem e abracem a lira.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.