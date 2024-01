Os preços das criptomoedas tiveram mais uma semana difícil, à medida que os investidores continuaram a vender após as notícias sobre o ETF de Bitcoin. O Bitcoin recuou para uma mínima de $41.000, muito abaixo da alta da semana passada, próxima de $50.000. Outras moedas como Ethereum, Solana e Cardano permaneceram sob pressão. Este artigo vai analisar algumas das principais moedas para ficar de olho durante o fim de semana, como Celestia (TIA), Decentraland (MANA) e Pullix.

Previsão Pullix

Pullix continuou a operar em alta esta semana, mesmo com o recuo no índice de medo e ganância das criptomoedas. De acordo com seu site, Pullix arrecadou mais de $11 milhões em sua venda de tokens, tornando-a uma das vendas de tokens mais bem-sucedidas do ano.

Para começar, a Pullix é uma empresa que visa mudar a indústria de criptomoedas, revolucionando empresas como Binance e Coinbase. Trata-se de uma exchange que combina o poder de exchanges centralizadas e descentralizadas.

O produto final será uma plataforma híbrida que resolverá alguns dos desafios que essas exchanges apresentam. Por exemplo, terá baixa derrapagem por ter liquidez avançada no ecossistema.

Além disso, a empresa terá $PLX, uma criptomoeda de trade-to-earn. Os detentores do token ganharão dinheiro com base nos lucros que ele gerar. Eles também receberão descontos em comissões ao fazer compras no ecossistema.

Embora os ecossistemas CEX e DEX estejam altamente saturados, os analistas acreditam que há espaço para uma empresa avançada com melhores recursos. Você pode ler o white paper da Pullix aqui.

Previsão de preços Celestia (TIA)

Celestia, uma plataforma modular de blockchain, tem sido um dos players de melhor desempenho na indústria de criptografia. A TIA aumentou quase 700%, dando-lhe uma capitalização de mercado de mais de US$ 2,8 bilhões, tornando-se uma das maiores redes da indústria de criptomoedas.

Passando para o gráfico de 4 horas, vemos que o preço do token TIA tem apresentado uma forte tendência de alta e, esta semana, saltou para um máximo recorde de US$ 20,32. Em seguida, recuou e testou novamente o nível de suporte principal em US$ 16,37. O token está dentro do canal ascendente mostrado em roxo e ligeiramente acima da média móvel de 50 períodos.

Portanto, a perspectiva para a moeda é de alta, com a meta inicial sendo o nível psicológico de US$ 19,0. Um movimento abaixo do suporte de US$ 16,37 invalidará a visão otimista.

Previsão de preços Decentraland

A Decentraland MANA tem estado sob pressão ultimamente à medida que a atividade no seu ecossistema diminuiu. Como resultado, o token recuou da máxima de dezembro de US$ 0,6062 e atingiu a mínima de US$ 0,3958 na semana passada.

Agora ele se recuperou e cruzou a resistência principal em US$ 0,4340, a oscilação mais baixa em 3 de janeiro. A moeda moveu-se ligeiramente acima da média móvel de 50 períodos e formou um pequeno padrão inverso de cabeça e ombros.

Portanto, a perspectiva para a MANA é levemente otimista, com o próximo preço a ser observado sendo de US$ 0,50. Um movimento abaixo de US$ 0,44 invalidará a visão otimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.