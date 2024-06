Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A S&P Global anunciou recentemente que os índices S&P e Dow Jones reavaliariam as ponderações atuais, e das empresas incluídas, no S&P 500 no próximo mês.

Um marco lendário

O famoso índice, conhecido por acolher as 500 maiores e mais influentes empresas por capitalização de mercado na NYSE (embora também existam outros requisitos de qualificação), é sinónimo de marcas de um determinado calibre. Para muitos, representa um sentido de legitimidade e legado que não pode ser comprado.

As empresas não estreiam ou saem do S&P 500 com frequência – algumas estão no índice há mais de 50 anos – por isso qualquer novo nome é uma grande notícia. E há rumores de que a próxima empresa que pode ser a mais recente adição ao S&P é a Palantir Technologies.

Mas a Palantir Technologies é uma empresa desde 2003, com uma capitalização de mercado avaliada em mais de 30 mil milhões de dólares durante anos. Então, o que mudou de repente?

Uma nova era para Palantir

A Palantir foi cotada pela primeira vez para inclusão no S&P após a publicação de seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2023 na última temporada de lucros.

Isso ocorre porque a inclusão no S&P envolve mais do que apenas capitalização de mercado. Como observa a própria S&P, as empresas precisam de ter um “histórico de lucros positivos e devem cumprir determinados limites de liquidez e tamanho”.

Em seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2023, a Palantir relatou um conjunto de lucros estrondoso – incluindo o fato de que a empresa foi lucrativa no primeiro trimestre de todos os tempos. Depois que a empresa relatou um lucro GAAP positivo de mais de US$ 30 milhões em 13 de fevereiro, os preços das ações da Palantir dispararam quase 20%.

Mas uma andorinha só não faz verão. Observe que o documento da S&P Global mencionado acima menciona um histórico de lucratividade, e não uma ocorrência única.

A hora é agora

No entanto, com a Palantir a reportar os seus ganhos ainda hoje, tudo isso poderá mudar dentro de algumas horas. Se a empresa reportar dois trimestres consecutivos de rentabilidade – ou, melhor ainda, lucros crescentes em termos trimestrais – isso provavelmente satisfaz os requisitos de elegibilidade para inclusão no S&P 500.

As previsões entre os analistas concordam que é muito provável que haja maior rentabilidade nos resultados do primeiro trimestre. Na verdade, o megabanco Citigroup aumentou hoje significativamente o seu preço-alvo para a Palantir Technologies, de 20 dólares para 23 dólares, antes dos lucros.

Além disso, há o facto de o preço das ações da Palantir ter subido mais de 6% só hoje, o que indica um otimismo definitivo, embora os mercados dos EUA só estejam abertos há algumas horas.

E como a Palantir é uma ação de tecnologia de IA, o céu pode muito bem ser o limite a partir daí. A turma do S&P pode muito bem estar procurando desculpas para adicionar as ações do momento ao grupo.

O que acontecerá com o preço das ações da Palantir se ela ingressar no índice S&P 500?

A S&P Global observa que as ações adicionadas ao índice S&P 500 tendem a ter um desempenho muito bom quando são nomeadas membros, com os preços das ações disparando com as notícias.

Historicamente, o preço das ações dessa nova adição irá, de forma impressionante, superar o próprio índice S&P 500 entre a sua “data de anúncio” (para estreia no índice) e a data efetiva em que é adicionada. Isso geralmente é seguido por uma breve correção.

Parte da razão para isso é que os fundos que acompanham o índice (e há muitos deles) devem ter participações em todas as empresas do S&P, o que significa que uma onda de fundos de prestígio comprará ações da Palantir assim que a empresa listas.

A partir daí, é provável que o sentimento do mercado apenas o leve a novos patamares. Mas tudo isso ainda é, neste momento, conjectura. Pelo menos até os ganhos de Palantir hoje.

A Palantir Technologies reportará seus resultados do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados dos EUA hoje, com um webcast sendo hospedado para discutir os resultados às 17h, horário do leste.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.