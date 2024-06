Lilium recebe pedido de jatos eVTOL da UrbanLink

Lilium (NASDAQ: LILM) subiu 10% até o momento, depois que a UrbanLink fez um pedido de 20 de seus jatos eVTOL.

UrbanLink pode comprar mais 20 jatos Lilium

A operadora de mobilidade aérea avançada poderá comprar mais 20 de suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical posteriormente, conforme comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira.

A Urban Link espera que a compra a ajude a “iniciar operações com uma rede regional conectando cidades no sul da Flórida.

A Lilium e o operador avançado de mobilidade aérea abstiveram-se por enquanto de divulgar os termos financeiros do acordo que anunciaram.

A notícia chega meses depois de $LILM garantir a aprovação da UE para seus táxis aéreos, conforme relatado por Invezz aqui. Apesar do aumento desta manhã, as ações da Lilium caíram quase 40% em relação ao seu máximo de 52 semanas.

Outros detalhes do acordo $LILM-UrbanLink

O acordo torna a UrbanLink a primeira companhia aérea dos EUA “totalmente comprometida em integrar aeronaves eVTOL em sua frota”.

A UrbanLink utilizará a rede de vertiportos que a $LILM construiu na Flórida com seus parceiros nos últimos cinco anos.

O que fez Ed Wegel – o presidente-executivo da UrbanLink escolher a Lilium em vez de seus rivais foi o “design da super cabine, alcance, capacidade e economia” de seus jatos eVTOL, acrescentou o comunicado de imprensa.

Observe que a empresa alemã iniciou a montagem do seu primeiro jato no final do ano passado. Agora está programado para o primeiro teste de voo pilotado antes do final de 2024. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Lilium.

