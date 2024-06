Jim Cramer diz que a Apple é “muito lucrativa” após o evento do iPad

Jim Cramer diz que Tim Cook – o presidente-executivo da Apple Inc (NASDAQ: AAPL) e sua equipe são “muito rentáveis” depois que o gigante da tecnologia lançou novos iPads com seu mais recente chip M4 na terça-feira.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Cramer reitera visão otimista sobre $AAPL

Copy link to section

É a primeira vez que a multinacional lança novas versões do iPad desde outubro de 2022. Segundo o CEO Tim Cook:

Este é o maior dia para o iPad desde o seu lançamento.

Cramer reiterou sua posição otimista em relação ao $AAPL também porque a empresa listada na Nasdaq está desenvolvendo seu próprio chip de IA para data centers, de acordo com um relatório do WSJ na terça-feira.

Ele permanece otimista, embora a Apple tenha relatado uma queda de 10% nas vendas do iPhone no segundo trimestre fiscal da semana passada (saiba mais). As ações do titã da tecnologia ainda subiram 10% em relação ao seu recente mínimo registrado.

O chip AI da Apple é diferente do da Nvidia

Copy link to section

Observe que trabalhar em um chip AI não coloca a Apple em concorrência direta com a Nvidia em si.

Isso porque o produto que ela está desenvolvendo deve ser usado para “inferência”, enquanto os da Nvidia são usados principalmente para “treinamento”. Ainda assim, o apresentador do Mad Money disse no “ Squawk on the Street ” da CNBC:

Este é um sinal muito bom porque é o início do que considero a ofensa da Apple à IA. Você está começando a pensar que talvez mereça um múltiplo de 25 ou 26.

Na terça-feira, analistas do Bank of America reiteraram sua classificação de “compra” para as ações da Apple, que pagam um rendimento de dividendos de 0,55% no momento da escrita.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.