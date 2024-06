Peloton recebe interesse de aquisição de empresas de private equity

A Peloton Interactive Inc subiu 20% na terça-feira, após um relatório de que empresas de private equity demonstraram interesse em comprar a empresa de fitness conectada.

Fontes anônimas disseram à CNBC esta manhã que o fabricante de equipamentos de ginástica manteve discussões formais com pelo menos uma empresa.

Vários outros também estão interessados em adquirir o $PTON, mas não está claro se eles se envolveram formalmente com a empresa listada na Nasdaq, acrescentaram.

Um representante da Peloton Interactive se absteve de comentar o relatório de hoje, citando “não comentamos especulações ou rumores”.

A empresa de US$ 1,3 bilhão com sede em Nova York, Estados Unidos, já teve um valor de mercado de quase US$ 50 bilhões. As ações da Peloton caíram cerca de 40% em relação ao máximo acumulado no ano.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte em alguns minutos para mais atualizações!

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.