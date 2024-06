Turquia multa Meta em US$ 37,2 milhões por práticas de compartilhamento de dados

O conselho de concorrência da Turquia aplicou uma multa pesada de 1,2 bilhão de liras (US$ 37,20 milhões) contra a Meta Platforms na quarta-feira, após a conclusão de duas investigações separadas sobre as atividades de compartilhamento de dados da gigante da tecnologia envolvendo suas plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Tópicos.

Investigações sobre Threads e integração com Instagram

As investigações, iniciadas em dezembro, centraram-se em potenciais violações do direito da concorrência decorrentes da integração do Threads e do Instagram.

Em resposta a estas preocupações, o conselho da concorrência implementou em março medidas provisórias para impedir a partilha de dados entre as duas plataformas.

Consequentemente, a Meta anunciou o encerramento temporário da Threads na Turquia no mês passado para cumprir estas medidas.

Repartição das multas

O conselho detalhou que a multa inclui 898 milhões de liras por questões relacionadas ao processo de compliance e investigações no Facebook, Instagram e WhatsApp.

Além disso, uma multa separada de 336 milhões de liras foi imposta especificamente por violações envolvendo Threads.

Consentimento do usuário e transparência no uso de dados

De acordo com a decisão do conselho da concorrência, os usuários agora terão a opção de mesclar seus dados pessoais no Facebook, Instagram e WhatsApp, mas apenas com consentimento explícito.

Além disso, os utilizadores serão informados sobre a forma como os seus dados estão a ser utilizados e terão a oportunidade de ajustar posteriormente as suas configurações de privacidade através de um “centro de contas” em cada plataforma.

Penalidades adicionais por descumprimento

Em um desenvolvimento relacionado, o conselho já havia multado a Meta em US$ 160.000 por dia em janeiro por não fornecer documentação suficiente em outra investigação.

Além disso, em Março foi imposta uma multa diária de 4,8 milhões de liras relativa a uma mensagem de notificação sobre práticas de partilha de dados. Ambos os conjuntos de penalidades diárias foram concluídos em 3 de maio.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.