Lucros do primeiro trimestre da Plug Power: ‘continuamos a fazer progressos constantes’

A Plug Power Inc está negociando em baixa no pré-mercado na quinta-feira, depois de ficar abaixo das estimativas de Street para seu primeiro trimestre fiscal.

A empresa de células de combustível de hidrogênio perdeu 46 centavos por ação no trimestre recentemente concluído. Os analistas, em comparação, estavam a 33 centavos por ação.

$PLUG gerou cerca de US$ 120 milhões em vendas no primeiro trimestre – também abaixo dos US$ 158 milhões esperados. Ainda assim, Andy Marsh – o presidente-executivo da Plug Power disse hoje em um comunicado à imprensa:

“Continuamos a fazer progressos constantes seguindo nossas metas estabelecidas e prioridades de negócios.”

A empresa listada na Nasdaq encerrou o trimestre com cerca de US$ 173 milhões em dinheiro e equivalentes, contra US$ 135 milhões um ano atrás. O estoque da Plug Power caiu cerca de 50% no ano até o momento.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte em alguns minutos para mais atualizações!

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.