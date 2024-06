A Walgreens está supostamente entrando em contato com potenciais compradores de Boots

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA) está ganhando espaço por escrito após um relatório de que está entrando em contato com compradores que possam estar interessados em adquirir a Boots.

Quanto vale a Boots UK?

A rede de drogarias com sede em Nottingham, no Reino Unido, vale perto de US$ 9,0 bilhões.

A Walgreens já contratou consultores para manter negociações preliminares com potenciais compradores, acrescentou um relatório da Bloomberg na segunda-feira.

O que a empresa listada na Nasdaq planeja fazer com os recursos, desde que de fato garanta um acordo, ainda não está claro. Reduzir a dívida no seu balanço, no entanto, pode ser uma possibilidade.

As ações da Walgreens Boots Alliance que atualmente pagam um saudável rendimento de dividendos de 5,47% caíram agora mais de 30% em relação ao início de 2024.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte em alguns minutos para mais atualizações!

