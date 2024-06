As ações da Carnival dispararam, mas a CCL ainda é uma boa compra?

Os acionistas da Carnival Corporation (NYSE: CCL) obtiveram ganhos substanciais, com o preço das ações subindo mais de 52% no último ano, superando significativamente o aumento de 22% do S&P 500.

Este aumento poderá fazer com que potenciais investidores se perguntem se perderam o barco com as ações da Carnival ou se a trajetória de recuperação da empresa sugere maior crescimento no futuro.

O impacto da pandemia e a subsequente recuperação do CCL

A indústria de cruzeiros foi duramente atingida pela pandemia, com restrições e preocupações de saúde causando um declínio acentuado nas viagens.

A receita da Carnival despencou 73%, para US$ 5,6 bilhões no ano fiscal de 2020, resultando em uma perda de US$ 10,2 bilhões, em comparação com um lucro de US$ 3 bilhões no ano anterior.

No entanto, à medida que as restrições às viagens foram aliviadas e a confiança dos consumidores regressou, a Carnival registou uma recuperação robusta.

No trimestre encerrado em 29 de fevereiro, a empresa relatou uma taxa de ocupação de 102% e aumentou os preços dos ingressos, aumentando a receita em 22% ano a ano, para US$ 5,4 bilhões.

Fonte: TradingView

Perspectivas atuais e incertezas futuras

A administração da Carnival está otimista, citando um recorde de reservas e melhores preços e taxas de ocupação para o próximo ano.

Contudo, o contexto económico mais amplo apresenta incertezas.

A desaceleração do crescimento do PIB e as taxas de juro elevadas em curso levantam preocupações sobre uma potencial recessão, que poderá ter impacto nas despesas discricionárias em viagens e atividades de lazer, como os cruzeiros.

Considerações sobre avaliação e investimento

Apesar da forte recuperação do preço das ações da Carnival, o seu rácio preço/vendas permanece em 0,8, consistente com os níveis do ano anterior e razoável em comparação com a sua história de 10 anos.

Isto sugere que as ações ainda podem ser avaliadas de forma justa, apesar dos ganhos recentes.

Contudo, a natureza cíclica do sector das viagens e lazer, combinada com os riscos macroeconómicos, aconselha cautela.

Os investidores são incentivados a acompanhar de perto os indicadores econômicos e o desempenho do Carnaval.

Os investidores a longo prazo poderão considerar a Carnival uma opção atractiva se a valorização das acções se tornar ainda mais favorável e as perspectivas económicas estabilizarem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

