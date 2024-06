Estoques de algodão devem subir: dados do USDA mostram aumento de oferta de 5,4 milhões de fardos em 2024-25

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) divulgou a sua Estimativa Mundial de Oferta e Procura ( WASDE ) para Maio de 2024, prevendo um aumento significativo na oferta global de algodão para a época 2024-25.

De acordo com o relatório, a produção de algodão deverá aumentar em 5,4 milhões de fardos, cada um pesando 480 libras, com a produção global total projetada em 119,05 milhões de fardos.

Prevê-se que este aumento na produção conduza a um aumento tanto no consumo global como nos stocks finais.

Dinâmica nacional e internacional do algodão

O relatório destaca que da produção total, 116,86 milhões de fardos serão consumidos internamente nos países produtores. Prevê-se que o consumo global de algodão aumente 3% em termos anuais.

Com a expectativa de que o crescimento da produção ultrapasse o consumo, prevê-se que os estoques finais em todo o mundo aumentem em 2,5 milhões de fardos, para 83,0 milhões de fardos.

Contribuições regionais para o abastecimento global

Espera-se que aumentos notáveis nas colheitas de algodão do Brasil, dos Estados Unidos e da Turquia mais do que compensem as produções menores da China e da Índia.

Prevê-se que esta elevação na oferta global impulsione o comércio mundial para o seu nível mais elevado em quatro anos.

Revisões de estimativas anteriores

O relatório WASDE também revisa as estimativas globais para a temporada 2023-24, mostrando produção e consumo superiores aos relatados anteriormente.

Os ajustes incluem um aumento na colheita da Austrália em 200 mil fardos e na da Índia em 500 mil fardos. Embora os ajustamentos de consumo na China e na Índia tenham aumentado, registaram-se taxas de utilização mais baixas no Bangladesh, no Brasil, no Paquistão, na Turquia e no Uzbequistão.

Consequentemente, os stocks finais globais para 2023-24 foram ajustados para baixo em 2,6 milhões de fardos, para 80,5 milhões, principalmente devido a revisões históricas do consumo no Brasil e na Índia.

Perspectivas para a safra de algodão dos EUA

Para a temporada 2024-25, o USDA prevê uma maior colheita de algodão nos EUA, prevendo uma produção de 16,0 milhões de fardos.

Este aumento é atribuído a áreas plantadas ligeiramente superiores e à redução significativa das taxas de abandono de culturas em comparação com o ano anterior.

Apesar de uma previsão de rendimento nacional mais baixa, espera-se que o aumento das áreas plantadas e colhidas produza quase 4 milhões de fardos a mais do que na época passada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.