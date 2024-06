SoftBank retirou-se quase totalmente das ações do Alibaba

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O SoftBank afirma que saiu quase totalmente do Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA). As ações do titã chinês da tecnologia ainda subiram cerca de 4,0% na segunda-feira.

Em vez disso, o SoftBank tem investido no Arm

O Alibaba agora representa “quase zero” por cento do valor patrimonial líquido do SoftBank – uma queda enorme em relação aos 48% em 2020.

O conglomerado japonês investe agora de forma mais agressiva em inteligência artificial. Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM), por exemplo, representa 45% de seu valor patrimonial líquido no momento da escrita. De acordo com Yoshimitsu Goto – diretor financeiro do SoftBank:

Isso mostra uma mudança para um portfólio centrado em IA. Arm é fundamental para nossa mudança para IA e os ativos detidos por nós e pelo SoftBank Vision Fund.

O SoftBank é atualmente o proprietário majoritário do designer britânico de chips.

Alibaba divulgará lucros trimestrais amanhã

O SoftBank encerrou seu ano fiscal de 2023 com perdas de avaliação realizadas e não realizadas de cerca de ¥ 960 bilhões relacionadas à sua posição em $BABA.

A notícia chega apenas um dia antes do Alibaba divulgar seus resultados financeiros do quarto trimestre. O consenso é que ela ganhará 92 centavos por ação, contra US$ 1,15 por ação há um ano.

Antes de seu relatório de lucros, Youssef Squali – um analista da Truist reduziu seu preço-alvo das ações do Alibaba para US$ 113. Isso ainda, no entanto, sugere uma vantagem de cerca de 35% a partir daqui.

Observe que a empresa sediada em Hangzhou, na China, também paga atualmente um rendimento de dividendos de 1,18%, o que constitui outro bom motivo para tê-la em sua carteira de investimentos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

