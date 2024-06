Tencent Music vê salto de 27,5% no lucro líquido, apesar da queda da receita para US$ 937 milhões no primeiro trimestre

O Tencent Music Entertainment Group ( TME ) da China enfrentou um cenário financeiro misto no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, conforme anunciado na segunda-feira.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A receita da Tencent Music cai, mas os lucros crescem

Copy link to section

Embora a empresa tenha registado uma ligeira diminuição da receita de 3,4%, caindo para 937 milhões de dólares, aumentou com sucesso o seu lucro líquido em 27,5% para atingir 212 milhões de dólares em comparação com o mesmo período de 2023.

Este crescimento da rentabilidade evidencia uma significativa recuperação e eficiência nas operações.

Número de assinantes em ascensão

Copy link to section

A empresa também relatou um aumento notável no lucro diluído por ação (EPS), que aumentou 24,7% ano a ano, para US$ 0,13.

Outro destaque do desempenho trimestral da Tencent Music foi o crescimento substancial em sua base de assinantes, que registrou um acréscimo de 6,8 milhões de assinantes – o maior aumento trimestral até o momento para a empresa.

Marketing estratégico e otimização de operações

Copy link to section

O CEO Ross Liang atribuiu as mudanças positivas no número de assinantes a iniciativas estratégicas de marketing programadas em torno do Ano Novo Chinês, que resultaram num crescimento superior ao esperado.

“Aproveitando nossa ampla experiência no setor e capitalizando a sazonalidade do Ano Novo Chinês, nossas campanhas de marketing eficazes levaram a um crescimento de assinantes de música no primeiro trimestre acima do esperado.”

Os resultados financeiros mistos destacam os desafios e oportunidades que a Tencent Music enfrenta em um mercado competitivo de música digital.

Embora a queda nas receitas reflita tendências mais amplas da indústria, os ganhos significativos no lucro e no crescimento de assinantes demonstram o potencial da empresa para alavancar eficazmente a sua posição no mercado e os seus pontos fortes operacionais.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais