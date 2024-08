Como uma segunda presidência de Trump poderia impactar os veículos elétricos e as políticas de energia limpa

A possibilidade de Donald Trump garantir um segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos levanta questões significativas sobre o futuro dos veículos eléctricos (VE) e da energia limpa nos EUA.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Embora a administração de Trump fosse conhecida pela sua posição controversa em relação às políticas ambientais e às energias limpas, o seu potencial regresso ao cargo poderia ter implicações importantes para a indústria de veículos eléctricos e para iniciativas climáticas mais amplas.

Veja como a presidência de Trump pode impactar o setor de veículos elétricos e as políticas relacionadas.

Potencial reversão do apoio da Lei de Redução da Inflação aos VEs

Copy link to section

Uma das preocupações mais imediatas para a indústria de EV é a posição de Trump sobre a Lei de Redução da Inflação de 2022 (IRA).

O IRA, que destinou 369 mil milhões de dólares para iniciativas de energia limpa, tem sido fundamental na promoção do investimento em projetos de veículos elétricos.

Desde a sua promulgação, o IRA catalisou aproximadamente 77,6 mil milhões de dólares em investimentos relacionados com veículos elétricos, de acordo com a Manufacturing Dive.

Trump comprometeu-se publicamente a congelar subvenções e subsídios ligados ao IRA.

A sua proposta de impor uma “moratória a todos os novos subsídios e brindes” inclui o crédito fiscal de 7.500 dólares para VEs, que desempenhou um papel crucial no incentivo à adopção de carros eléctricos pelos consumidores.

Conforme relatado pelo Departamento do Tesouro, os compradores de veículos elétricos economizaram coletivamente US$ 600 milhões desde o início do ano devido a esses créditos, com economia média de cerca de US$ 6.900 por veículo.

A eliminação destes incentivos poderia abrandar significativamente a taxa de adopção de veículos eléctricos, potencialmente dificultando o progresso em direcção aos objectivos climáticos e afectando grandes fabricantes de automóveis como a General Motors, a Ford e a Tesla.

Mudanças no cenário regulatório para VEs e emissões

Copy link to section

O ceticismo de Trump em relação às regulamentações ambientais estende-se às novas regras da Agência de Proteção Ambiental (EPA) sobre emissões de escape.

Os padrões da EPA foram concebidos para reduzir as emissões de carbono, promovendo maiores vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in. Ao abrigo dos regulamentos propostos, que visam que 56% das vendas de veículos novos sejam eléctricos até 2032, espera-se que a indústria automóvel faça mudanças substanciais no sentido de uma tecnologia mais verde.

A oposição de Trump a estas regulamentações inclui a promessa de desmantelar as regras da EPA, que ele descreve como um “mandato EV” que visa injustamente os veículos movidos a gás.

Embora tanto os sindicatos como os fabricantes de automóveis tenham geralmente apoiado estas normas, a promessa de Trump de as revogar poderá minar os esforços para aumentar as vendas de VE e reduzir as emissões.

A sua retórica sugere um regresso a um ambiente regulamentar mais brando para os veículos tradicionais, o que poderia levar ao aumento das emissões e a um progresso mais lento no combate às alterações climáticas.

Montadoras chinesas e produção dos EUA

Copy link to section

Em contraste com as suas políticas ambientais, a posição de Trump em relação ao comércio internacional e aos fabricantes de automóveis chineses apresenta outra faceta do seu impacto potencial na indústria de veículos elétricos.

Durante a sua campanha, Trump defendeu a construção de fábricas americanas para os fabricantes de automóveis chineses ou a imposição de tarifas tão elevadas como 200% sobre os veículos exportados da China.

A sua retórica sugere um esforço para transferir a produção do México para os EUA, o que poderia afectar projectos em curso e planeados por empresas como a Tesla e a BYD.

A proposta fábrica da Tesla no México, anunciada no início deste ano com um investimento planeado de 15 mil milhões de dólares, poderá enfrentar atrasos ou alterações dependendo do resultado das políticas comerciais de Trump.

À medida que a administração Biden se prepara para aumentar as tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China, a abordagem comercial de Trump poderá criar incertezas adicionais para a cadeia de abastecimento global e os planos de investimento no setor dos veículos elétricos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.