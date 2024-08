À medida que a Reserva Federal dos EUA se prepara para a sua reunião de política esta semana, o burburinho do mercado gira em torno de potenciais cortes nas taxas de juro. Embora seja improvável que um corte nas taxas seja anunciado imediatamente, os mercados estão optimistas de que o banco central começará a baixar as taxas até Setembro.

Esta antecipação faz com que este seja um momento estratégico para investir em ações preparadas para beneficiar de taxas de juro mais baixas. Aqui estão quatro ações que os especialistas acreditam que prosperarão no ambiente de corte de taxas que se aproxima.

Chevron Corp (NYSE: CVX)

A Chevron é uma excelente candidata a beneficiar de taxas de juro mais baixas.

Historicamente, os cortes nas taxas estimulam o crescimento económico, levando ao aumento da procura de petróleo e gás.

Este cenário pode aumentar a rentabilidade da Chevron e tornar novos projectos mais viáveis financeiramente devido à redução dos custos de financiamento.

As ações da Chevron caíram atualmente mais de 15% em relação ao seu máximo histórico, oferecendo um rendimento de dividendos saudável de 4,17%.

Isto torna a Chevron uma opção atractiva para os investidores que procuram capitalizar os esperados cortes nas taxas.

AT&T Inc (NYSE: T)

A AT&T se destaca como outra das principais ações que provavelmente ganhará com os próximos cortes nas taxas.

A gigante das telecomunicações exige despesas de capital significativas para atualizações e expansão da rede.

Taxas de juro mais baixas podem tornar estes investimentos mais acessíveis e potencialmente mais rentáveis.

Além disso, a redução dos custos dos empréstimos ajudará a AT&T a gerir a sua dívida substancial, melhorando o fluxo de caixa.

Com um rendimento de dividendos de 5,87%, a AT&T oferece um argumento convincente para inclusão no seu portfólio antes dos cortes de taxas previstos.

Uber Technologies Inc (NYSE: UBER)

A Uber deverá beneficiar significativamente dos custos de financiamento mais baixos, sendo uma empresa orientada para o crescimento.

Os cortes nas taxas podem facilitar a expansão dos negócios e apoiar estratégias de preços competitivos e avanços tecnológicos.

Embora as ações da Uber sejam negociadas a 3,62 vezes as vendas do ano passado, Wall Street mantém uma classificação consensual de “compra”, com uma meta média de valorização de 87 dólares, representando um aumento potencial de 35% em relação aos níveis atuais.

Isto torna a Uber uma opção de investimento atraente num ambiente de taxas de juros mais baixas.

3M Co (NYSE: MMM)

A 3M é outra ação que poderia ganhar com os cortes nas taxas, já que as taxas de juros mais baixas normalmente impulsionam os gastos do consumidor.

Isto pode impulsionar o aumento da procura pela diversificada gama de produtos de consumo da 3M, desde post-its a fita adesiva.

Além disso, um dólar americano mais fraco, que muitas vezes acompanha cortes nas taxas, pode tornar os produtos da 3M mais competitivos nos mercados internacionais, aumentando potencialmente as exportações.

A 3M excedeu recentemente as estimativas de Wall Street para o seu segundo trimestre financeiro e elevou a sua orientação para a margem operacional e os lucros ajustados por acção para o ano inteiro, aumentando ainda mais a sua atractividade como beneficiário de cortes nas taxas.

À medida que a Reserva Federal se aproxima de potenciais cortes nas taxas de juro, os investidores devem considerar posicionar as suas carteiras para beneficiarem desta mudança. Ao investir estrategicamente nessas empresas, você pode potencialmente melhorar o desempenho do seu portfólio nos próximos meses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.