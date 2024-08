Protocolo NEAR vê mais de US$ 300 mil em longas liquidações à medida que os preços caem

O protocolo NEAR (NEAR) enfrentou um declínio acentuado, caindo 3% nas últimas 24 horas e mais de 11% na semana passada. Esta desaceleração ocorre em meio a perdas mais amplas no mercado de criptomoedas, anulando os ganhos que se seguiram ao discurso de Donald Trump no Bitcoin 2024.

A tendência de baixa do mercado levou a liquidações significativas, impactando principalmente as posições longas.

Atualmente, o NEAR está sendo negociado em torno de US$ 5,23, pairando perto da marca psicologicamente crítica de US$ 5.

Os touros estão lutando para afastar os ursos, já que dados da Coinglass indicam que as apostas otimistas no NEAR viram mais de US$ 313.000 liquidados apenas nas últimas 24 horas.

O total de liquidações para traders NEAR ultrapassou US$ 352.000, com apenas US$ 39.000 contabilizados por posições curtas.

Essa tendência se alinha com o mercado mais amplo de criptomoedas, que testemunhou mais de US$ 134 milhões em liquidações, com os longos sofrendo mais, com mais de US$ 109 milhões. As posições vendidas tiveram aproximadamente US$ 25 milhões em posições liquidadas, destacando a volatilidade atual do mercado.

Protocolo NEAR e o mercado descentralizado de IA

Apesar dos recentes declínios, o Protocolo NEAR continua a atrair interesse, particularmente nos mercados descentralizados de IA e Web3. NEAR é um blockchain de camada 1 de prova de participação projetado para oferecer suporte a aplicativos descentralizados (dApps), tornando-o um ponto focal para investidores que buscam explorar esses setores inovadores.

Um indicador desse interesse crescente é o recente lançamento de um fundo de IA pela gestora de ativos digitais Grayscale que inclui o protocolo NEAR entre seus primeiros ativos.

O Fundo de IA Descentralizada em Tons de Cinza tem como alvo investidores credenciados que buscam exposição a tokens nativos dos principais protocolos de IA descentralizados.

Juntamente com o NEAR, o fundo apresenta tokens como Filecoin, Render, Livepeer e Bittensor.

A Grayscale também introduziu o NEAR Trust, um produto de investimento que oferece oportunidades exclusivas para investir no NEAR, ressaltando o potencial do protocolo para crescimento e adoção futuros.

O que vem a seguir pelo preço NEAR?

O mercado de criptomoedas parecia pronto para um rompimento no início desta semana, quando o Bitcoin atingiu a marca de US$ 70.000 após a conferência Bitcoin 2024. No entanto, os temores de uma potencial liquidação do BTC por parte do governo dos EUA levaram a um recuo do mercado, com altcoins como o NEAR caindo para níveis de suporte importantes.

Atualmente, o NEAR está sendo negociado em um limite crítico. Os indicadores técnicos sugerem que os ursos poderão continuar a exercer pressão, o que poderá levar a novas quedas. No entanto, as perspectivas de longo prazo para o NEAR continuam promissoras devido ao seu posicionamento estratégico nos mercados descentralizados de IA e Web3.

NEAR price chart. Source: TradingView

O índice de força relativa e os indicadores de convergência e divergência da média móvel no gráfico diário favorecem os vendedores no curto prazo. O preço principal para assistir é $ 5,00 e $ 4,41.

No entanto, se os touros permanecerem acima de US$ 5,00, uma recuperação além da barreira primária em torno de US$ 6,46 poderia permitir-lhes atingir o pico acumulado no ano em US$ 9,00.