Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Wayfair Inc. está passando por uma desaceleração na categoria de bens domésticos que lembra a crise financeira global de 2008, de acordo com o CEO Niraj Shah.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este consumo cauteloso está a ter um impacto significativo no desempenho financeiro da empresa.

Na divulgação de resultados na quinta-feira, Shah observou: “Os clientes permanecem cautelosos em seus gastos com casa”.

A Wayfair relatou lucro de 47 centavos por ação sobre US$ 3,12 bilhões em receitas para seu segundo trimestre financeiro, ficando aquém dos esperados 49 centavos por ação e US$ 3,18 bilhões em receitas.

Como resultado, as ações da Wayfair caíram mais de 4,0% nas negociações de pré-mercado de quinta-feira.

A CFO Kate Gulliver ecoou as preocupações de Shah, comparando o declínio actual na categoria de bens domésticos com a recessão que a empresa sofreu durante uma recessão do PIB.

Ela destacou a singularidade da actual desaceleração, observando: “Não estamos tecnicamente numa recessão do PIB neste momento”.

Gulliver alertou para a continuação da fraqueza nas vendas de bens domésticos até que a Reserva Federal dos EUA comece a cortar as taxas de juro e o mercado imobiliário se recupere novamente.

Apesar destes obstáculos, o segundo trimestre marcou o melhor desempenho da Wayfair em termos de EBITDA ajustado e geração de fluxo de caixa livre em três anos, provavelmente devido às demissões anunciadas em janeiro para otimizar sua estrutura de custos.

As ações da Wayfair foram negociadas a US$ 340 durante a pandemia de COVID-19 em 2021, ressaltando o declínio significativo desde então.

Impacto das altas taxas de juros na Wayfair

Copy link to section

A Wayfair tem lutado com a demanda lenta há mais de um ano, à medida que as taxas de juros elevadas paralisaram o mercado imobiliário. A queda nas vendas de residências impactou diretamente a demanda por móveis novos.

Além disso, a inflação persistente manteve os consumidores cautelosos em relação aos gastos discricionários, incluindo bens domésticos.

No entanto, pode haver esperança no horizonte. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sugeriu recentemente que o primeiro corte nas taxas de juro poderia estar “sobre a mesa” para Setembro, desde que a inflação e outros dados económicos permaneçam na sua trajectória actual.

Esta potencial flexibilização das taxas de juro poderá proporcionar o impulso necessário para relançar o mercado imobiliário e, consequentemente, as vendas de bens domésticos.

Você deveria comprar ações da Wayfair devido à fraqueza pós-lucro?

Copy link to section

Dado o ambiente económico desafiante, os investidores poderão questionar se devem comprar ações da Wayfair após o seu recente relatório de lucros.

Apesar das dificuldades da empresa, há potencial de crescimento. Indo para o relatório de lucros trimestrais, os analistas de Wall Street tinham uma classificação consensual de “sobreponderação” nas ações da Wayfair, com um preço-alvo médio de US$ 71.

Esta meta sugere um aumento potencial de mais de 30% em relação aos níveis atuais.

As reduções previstas nas taxas de juro e os esforços da empresa para optimizar custos poderão levar a um melhor desempenho num futuro próximo.

Embora o actual abrandamento nas vendas de produtos domésticos seja preocupante, os movimentos estratégicos da Wayfair e as perspectivas económicas mais amplas poderão posicionar a empresa para uma recuperação.

O recente relatório de lucros da Wayfair destaca os desafios enfrentados pelo sector de bens domésticos no actual clima económico.

Com gastos cautelosos dos consumidores, altas taxas de juros e inflação persistente, a empresa enfrentou ventos contrários significativos. No entanto, o potencial para cortes nas taxas de juro e as estratégias de optimização de custos da empresa oferecem esperança de uma recuperação. Os investidores devem pesar esses fatores cuidadosamente ao considerar se devem comprar ações da Wayfair devido à fraqueza pós-lucro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.