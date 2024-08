Projeto de Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA apresentado oficialmente no Senado

A senadora dos Estados Unidos Cynthia Lummis apresentou o projeto de reserva estratégica do Bitcoin. O projeto de lei exige que o governo dos EUA estabeleça um fundo reservado usando a principal criptomoeda para fortalecer a resiliência econômica e a soberania financeira do país.

Após seu discurso na conferência Bitcoin Nashville 2024, onde ela inicialmente propôs uma reserva BTC, o projeto de lei, intitulado Lei de Impulso da Inovação, Tecnologia e Competitividade por meio da Lei de Investimento Otimizado em Todo o País (BITCOIN), foi agora apresentado ao Senado. Um trecho do projeto de lei afirma:

Tal como as reservas de ouro têm servido historicamente como pedra angular da segurança financeira nacional, o Bitcoin representa um activo da era digital capaz de reforçar a liderança financeira e a segurança dos Estados Unidos na economia global do século XXI.

Como o Bitcoin será armazenado?

Como parte da legislação, uma “rede descentralizada” de instalações seguras de armazenamento de Bitcoin seria construída nos Estados Unidos. Essas reservas funcionariam como um sistema de armazenamento refrigerado para Bitcoins de propriedade do governo e seriam supervisionadas pelo Secretário do Tesouro.

O secretário do Tesouro também seria responsável por “monitorar” e “auditar” a reserva.

Além disso, o Tesouro colaboraria com o Secretário da Defesa e o Secretário da Segurança Interna, juntamente com especialistas da indústria, para proteger as instalações.

O regulador também garantirá que todos os ativos digitais derivados de forks e airdrops de Bitcoin sejam registrados e armazenados na reserva. Além disso, estes activos não podem ser vendidos ou alienados durante cinco anos após a sua aquisição, a menos que nova legislação permita especificamente tais acções.

Quanto Bitcoin seria adquirido?

Um Programa de Compra de Bitcoin também foi obrigatório, sob o qual o governo adquirirá um máximo de 1.000.000 de Bitcoins. As transações seriam executadas ao longo de cinco anos, com limite máximo de 200 mil BTC adquiridos anualmente.

Estas aquisições seriam conduzidas de forma transparente para minimizar as perturbações do mercado. Os BTC adquiridos seriam mantidos por pelo menos 20 anos, com restrições à sua venda prematura.

O projeto de lei também exige um sistema de “Prova de Reserva” que exige atestados criptográficos trimestrais para verificar as participações dentro da Reserva Estratégica de Bitcoin. Relatórios sobre o status do Programa de Compra de Bitcoin serão publicados anualmente.

Como as compras de Bitcoin serão financiadas?

Vários mecanismos financeiros foram sugeridos que permitiriam “compensar o custo da Reserva Estratégica de Bitcoin”.

A abordagem principal envolve a realocação de fundos excedentários dos bancos da Reserva Federal. Especificamente, a Lei altera uma secção da Lei da Reserva Federal para reduzir o limite legal dos fundos excedentários dos bancos de reserva de 6,825 mil milhões de dólares para 2,4 mil milhões de dólares.

Este ajuste liberta fundos adicionais, direcionando os primeiros 6 mil milhões de dólares de lucros líquidos remetidos pelos bancos da Reserva Federal ao Tesouro todos os anos, de 2025 a 2029, para financiar o Programa de Compra de Bitcoin.

Além disso, a lei determina a reavaliação dos certificados de ouro detidos pela Reserva Federal. Os bancos da Reserva Federal são obrigados a apresentar todos os seus certificados de ouro em circulação ao secretário do Tesouro no prazo de 180 dias a partir do dia em que a legislação for adoptada.

Depois disso, o secretário do Tesouro emitiria novos certificados de ouro dentro de três meses que “refletissem o valor justo de mercado do ouro”.

A diferença no valor em dinheiro entre os certificados antigos e novos seria remetida ao Tesouro, proporcionando outra fonte de fundos para a Reserva Bitcoin.

Por último, o projeto de lei também aborda a questão da autocustódia e inclui disposições para afirmar e salvaguardar o direito de indivíduos, empresas e organizações de manter o controle sobre suas participações em Bitcoins sem interferência do governo.

