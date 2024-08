MicroStrategy levantará US$ 2 bilhões para compra de Bitcoin em meio a perdas de US$ 123 milhões no segundo trimestre

A MicroStrategy, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, está buscando engordar suas reservas de BTC vendendo uma parte de suas ações classe A.

O anúncio ocorreu no momento em que a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 123 milhões no segundo trimestre de 2024.

De acordo com um documento recente apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a empresa pretende levantar 2 mil milhões de dólares com a venda das suas ações classe A.

O documento afirma que o produto da venda seria usado para “fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin”.

O pedido não especificou quando a venda seria executada ou que parte dela seria usada para adquirir Bitcoin.

De acordo com o documento, a empresa não determinou que parte dos recursos seria “usada especificamente para qualquer propósito específico”.

A perda líquida não afetou a estratégia do Bitcoin

O pedido veio junto com os resultados financeiros do segundo trimestre da MicroStrategy, nos quais registrou um prejuízo líquido de US$ 123 milhões no segundo trimestre de 2024, com um prejuízo de US$ 5,74 por ação.

A receita trimestral da empresa caiu 7% ano a ano.

Apesar da recessão, a empresa de inteligência de negócios comprou 2.222 Bitcoins por US$ 805 milhões durante o mesmo trimestre, como parte de sua estratégia Bitcoin.

Anunciado pela primeira vez em 2020, a empresa planeja adquirir Bitcoin usando fluxos de caixa de operações e receitas de financiamento de capital e dívida sob este esquema.

A empresa, juntamente com seu CEO Michael Saylor, que é um defensor vocal do Bitcoin, vê a principal criptomoeda como um investimento de longo prazo.

Não há um valor-alvo predeterminado e a empresa continuou a adquirir Bitcoin periodicamente ao longo dos anos. No momento da publicação, as participações totais de Bitcoin da empresa eram de 226.500 BTC, avaliadas em aproximadamente US$ 14,7 bilhões até o momento.

Conforme mencionado no relatório de lucros, o estoque de Bitcoin foi adquirido por US$ 8,5 bilhões, com um preço médio de US$ 36.821 por Bitcoin. A compra mais recente, por 11.931 BTC, que levou a empresa a gastar US$ 786 milhões na época, foi executada em 20 de junho.

Em março, a empresa adquiriu outros 9.245 BTC por US$ 623 milhões. Ambas as aquisições foram realizadas através de emissão de dívida.

A empresa com sede na Virgínia também revelou um novo indicador de desempenho durante sua teleconferência de resultados denominado “Bitcoin Yield”.

Ele rastreia a variação percentual ao longo do tempo na relação entre as participações em Bitcoin da empresa e suas ações diluídas em circulação, que compreendem as ações ordinárias da empresa, juntamente com quaisquer ações adicionais criadas a partir de notas conversíveis ou exercício de opções de ações.

O rendimento do Bitcoin da MicroStrategy é de 12,2% no acumulado do ano. Nos próximos três anos, a empresa planeja manter uma taxa de 4% a 8% ao ano.

No momento em que este artigo foi escrito, as ações da MicroStrategy caíam mais de 6%.

