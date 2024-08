Ganhe criptografia grátis: os três principais lançamentos aéreos de minijogos do Telegram que você não pode perder

Os minijogos do Telegram são o fenômeno mais recente que conquistou o setor de criptomoedas.

Esses jogos são ‘miniaplicativos’ do Telegram, que são aplicativos online projetados para serem executados no popular aplicativo de mensagens.

Os jogadores podem ganhar várias criptomoedas como recompensas realizando tarefas simples, como tocar, trocar ou completar missões, como fazer login diariamente ou assinar vários canais.

Os jogos operam usando economias de jogo e aplicativos descentralizados (dApps) dentro do ecossistema Open Network ( TON ).

Para entrar, o usuário só precisa criar uma carteira TON no aplicativo Telegram. Todas as recompensas coletadas nos jogos podem ser transferidas diretamente para esta carteira e resgatadas por meio de trocas de criptografia.

Neste artigo, veremos alguns dos jogos mais populares com os quais a comunidade criptográfica está envolvida em antecipação aos seus próximos lançamentos aéreos.

Hamster Combate

Este é provavelmente o minijogo mais popular e de crescimento mais rápido no ecossistema TON. A ideia do jogo é simples: os jogadores podem tocar na tela para extrair a moeda do jogo, que pode então ser trocada pelo próximo token HMSTR do jogo.

Em Hamster Kombat, os jogadores gerenciam uma simulação de troca de criptomoedas com um Hamster como mascote do personagem. Quanto mais um jogador toca no hamster, mais moedas ele ganha. Além disso, o jogo apresenta várias tarefas, recompensas diárias de login e atualizações que permitem que as moedas sejam extraídas automaticamente mesmo quando o jogador não está online.

O jogo apresenta um esquema de referência para gerar recompensas adicionais.

Existe um sistema de classificação que rastreia os jogadores com mais moedas extraídas até o momento. Esses jogadores estarão na vanguarda do próximo lançamento aéreo HMSTR após um Evento de Geração de Token (TGE). Quanto mais tokens no jogo eles ganharem, mais tokens ganharão no que Hamster Kombat chama de “o maior lançamento aéreo” da história da criptografia.

O token está atualmente disponível para negociação pré-mercado em OKX, Bybit, KuCoin e Bitget.

TapSwap

Este é outro jogo toque para ganhar que atraiu milhões de jogadores de todo o mundo. Os jogadores tocam em suas telas ou completam tarefas simples para ganhar tokens TAPS.

Dependendo de quanto tocam, os usuários podem subir na classificação, ganhar mais moedas e vencer outros usuários de ligas diferentes. Os jogadores também podem desbloquear boosters e completar certas tarefas para maximizar seus ganhos em moedas.

Há também um esquema de indicação que oferece incentivos de bônus para convidar outros jogadores.

TapSwap foi inicialmente construído no blockchain Solana, mas agora também está disponível no Telegram. Também há planos para um lançamento aéreo no blockchain TON. Os tokens TAPS atualmente têm um suprimento de 1 bilhão.

No momento em que este artigo foi escrito, o projeto também alocou 50% dos tokens para os membros da comunidade, 30% para serem bloqueados no tesouro do jogo e o restante para aumentar a liquidez.

Catizen

Catizen é outro minijogo viral que apresenta gatos adoráveis e já atraiu mais de 12 milhões de jogadores desde o seu lançamento. Os jogadores são obrigados a deslizar para combinar gatos e aumentar seu nível e valor.

Ao contrário dos jogos mencionados, este não é um clicker ideal e exige atenção dos jogadores. Esta abordagem ligeiramente diferente tornou Catizen mais envolvente do que outros jogos.

Os jogadores são responsáveis por um café para gatos, onde os visitantes vêm e passam tempo com os gatos. Eles recompensam os usuários com o token vKITTY do jogo, que pode ser usado para comprar mais gatos ou resgatar usando a carteira TON.

O jogo já possui mais de 550.000 usuários pagos.

Um próximo lançamento aéreo recompensará os jogadores com base no número de tokens vKITTY que ganharam no jogo. O projeto planeja destinar 42% dos tokens à comunidade. Curiosamente, o projeto anunciou uma alocação de 0% para a equipe, que é a única desta lista.

O jogo também fez parceria com a rede Mantle do protocolo Ethereum camada 2. Pluto Vision Labs, o estúdio por trás do jogo, recebeu recentemente investimentos da Binance Labs.



O token está atualmente disponível para negociação pré-mercado nas bolsas de criptografia Bybit e Bitget.

Quando chegarão os lançamentos aéreos?

O lançamento aéreo HMSTR do Hamster Kombat foi inicialmente marcado para julho, mas foi adiado. Até o momento, nenhuma data de notícias foi anunciada.

TapSwap disse que lançará seu lançamento aéreo TAPS em algum momento durante o terceiro trimestre de 2024. Até agora, nenhum anúncio foi feito.

A Citizen tinha um lançamento aéreo planejado para julho para seus tokens CATI, mas foi adiado devido a desafios técnicos citados pelos desenvolvedores.

Embora a comunidade criptográfica não tenha recebido bem estes atrasos, eles dão aos novos jogadores a oportunidade de se juntarem aos milhões de jogadores já envolvidos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.