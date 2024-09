Ações da Rolls-Royce: o rali foi feito para durar?

No auge da pandemia de Covid-19, a Rolls-Royce enfrentou graves dificuldades financeiras, levando a empresa a procurar o apoio dos acionistas e a cortar 9.000 empregos para sobreviver. Avançando até ao presente, o principal engenheiro britânico registou uma recuperação dramática.

A empresa relatou recentemente um salto de 74% nos lucros semestrais, retomou o pagamento de dividendos e até doou 150 ações a cada funcionário.

Esta transformação marca uma das reviravoltas mais notáveis na história empresarial recente do Reino Unido.

Desempenho do preço das ações e reação do mercado

Desde que Tufan Erginbilgiç assumiu o cargo de CEO em janeiro de 2023, as ações da Rolls-Royce mais do que quadruplicaram, superando significativamente os principais índices.

O preço das ações subiu de cerca de £80 para mais de £340, refletindo a forte confiança dos investidores na recuperação e nas perspectivas da empresa.

A capitalização de mercado da empresa aumentou substancialmente, demonstrando o renovado interesse e otimismo dos investidores.

A recuperação financeira da Rolls-Royce

O desempenho financeiro da Rolls-Royce mostrou uma melhoria notável. A empresa relatou um aumento de 74% nos lucros semestrais, atingindo £ 1,2 bilhão.

Isto coloca a Rolls-Royce a mais da metade do caminho rumo às suas ambiciosas metas anuais de lucro e fluxo de caixa estabelecidas pela Erginbilgiç para 2027.

A empresa espera agora atingir mais de 75% da sua meta de até £ 2,8 mil milhões em lucro operacional anual e mais de 65% da sua meta de até £ 3,1 mil milhões em fluxo de caixa livre até ao final deste ano.

As mudanças estratégicas de Erginbilgiç foram fundamentais. Ele implementou uma reestruturação administrativa significativa, reduzindo a duplicação e eliminando a gestão intermediária, o que ajudou a agilizar as operações e melhorar a eficiência.

Aeroespacial civil: um importante motor de crescimento

A divisão aeroespacial civil da Rolls-Royce tem sido um dos principais contribuintes para a sua recuperação. A divisão, que fabrica motores para as maiores aeronaves de passageiros do mundo, relatou que as horas de voo dos motores retornaram aos níveis anteriores à pandemia.

As margens do negócio aumentaram 18% nos últimos seis meses, indicando forte recuperação e eficiência operacional.

A empresa renegociou contratos deficitários com clientes para aumentar a rentabilidade e planeia investir mais de mil milhões de libras nos próximos anos para melhorar a durabilidade e o desempenho da sua família de motores Trent.

Este investimento visa sustentar o crescimento e a competitividade a longo prazo no setor aeroespacial civil.

Unidades de negócios diversificadas: Sistemas de energia e defesa

A unidade de sistemas de energia da Rolls-Royce, que fabrica motores a diesel e a gás para navios e geradores de energia para data centers, também apresentou recuperação significativa.

O lucro operacional subjacente da divisão cresceu 56% para £189 milhões no primeiro semestre do ano. A margem operacional subjacente aumentou para 10,3%, com expectativas de melhoria adicional no segundo semestre.

No sector da defesa, a Rolls-Royce garantiu contratos notáveis e espera-se que beneficie do aumento dos gastos governamentais, incluindo no programa do submarino Aukus com a Austrália e os EUA.

É provável que estes contratos contribuam para o crescimento sustentado das receitas na unidade de defesa.

Desafios estratégicos e perspectivas futuras

Um dos principais desafios estratégicos da Rolls-Royce é reentrar no lucrativo mercado de aeronaves de fuselagem estreita de curta distância.

A empresa deixou este setor há mais de uma década, mas começou a trabalhar num demonstrador do seu motor Ultrafan, projetado para jatos de fuselagem estreita da próxima geração.

A Erginbilgiç manifestou preferência pela parceria com outra empresa para desenvolver este motor, o que poderia mitigar riscos e partilhar custos de desenvolvimento.

Apesar do forte desempenho, a Rolls-Royce enfrenta desafios potenciais, incluindo problemas na cadeia de abastecimento em toda a indústria, que podem impactar o fluxo de caixa em até £ 200 milhões este ano.

Os primeiros sinais de pressão sobre os rendimentos das companhias aéreas também poderão afectar a procura de viagens aéreas. O verdadeiro teste à transformação de Erginbilgiç virá com a próxima recessão da indústria, avaliando se a empresa consegue manter a sua resiliência.

O que dizem os analistas sobre as ações da Rolls-Royce?

A maioria dos analistas reiterou suas classificações de “compra” da Rolls-Royce, citando o forte desempenho e potencial de crescimento da empresa.

As ações estão atualmente sendo negociadas a um múltiplo de cerca de 25 vezes o lucro do próximo ano, refletindo as altas expectativas dos investidores.

A recuperação da Rolls-Royce foi impulsionada por uma forte liderança, mudanças estratégicas e uma abordagem focada na melhoria da eficiência operacional.

A divisão aeroespacial civil da empresa apresentou uma recuperação significativa e as suas unidades de negócios diversificadas recuperaram. Apesar dos potenciais desafios, como problemas na cadeia de abastecimento e pressão sobre os rendimentos das companhias aéreas, os analistas continuam optimistas quanto ao crescimento futuro da Rolls-Royce.

O verdadeiro teste à resiliência da empresa virá com a próxima recessão da indústria, determinando se os esforços de transformação da Erginbilgiç criaram um negócio mais robusto e sustentável.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.