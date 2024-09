Dogecoin Core se prepara para lançamento v1.14.8, mesmo com DOGE caindo em meio a mudanças de mercado

Dogecoin (DOGE), a renomada moeda meme, passou por uma queda notável, refletindo as tendências mais amplas observadas no mercado de criptomoedas.

De acordo com os dados mais recentes, o preço do Dogecoin caiu para aproximadamente US$ 0,08655, marcando uma queda significativa de 18,7% nas últimas 24 horas.

Esta queda recente segue uma tendência de baixa mais ampla do mercado que afeta as principais criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

O Bitcoin testou brevemente US$ 49.000 hoje cedo, antes de se recuperar ligeiramente para US$ 52.439 até o momento.

Dogecoin enfrenta uma grande resistência na marca de US$ 0,100

O declínio no valor do Dogecoin é particularmente impressionante dado o seu desempenho recente. A criptomoeda caiu de uma alta anterior de cerca de US$ 0,1079, traduzindo-se em uma queda acentuada de mais de 15% em relação aos níveis anteriores.

Na semana passada, o valor do Dogecoin despencou aproximadamente 35,5% e seu desempenho nos últimos três meses reflete um declínio de 36,5%.

Este período de volatilidade significativa sublinha os desafios enfrentados pela Dogecoin em meio a flutuações mais amplas do mercado.

Os recentes movimentos de preços foram influenciados pela desaceleração geral no setor de criptomoedas, onde o sentimento do mercado tem sido notavelmente pessimista no início da semana.

O preço atualmente é negociado abaixo da marca crucial de US$ 0,100, o que se tornou um ponto de resistência significativo.

A tendência descendente prevalecente é ainda sublinhada pelos indicadores técnicos; a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) mostrou uma dinâmica de baixa crescente, e o Índice de Força Relativa (RSI) está agora posicionado abaixo do nível neutro 50.

No entanto, apesar dos desafios recentes, Dogecoin continua a dominar o setor memecoin, detendo uma quota de mercado substancial de 62%. Contudo, as tendências recentes do mercado indicam a necessidade de um optimismo cauteloso.

Dogecoin Core v1.14.8 pronto para lançamento

Paralelamente a esses movimentos de mercado, Dogecoin deverá receber uma atualização crucial com o lançamento do Dogecoin Core versão 1.14.8.

O cliente Dogecoin Core é crucial para várias tarefas, como envolvimento com a rede, validação de transações e retransmissão de transações.

De acordo com um usuário X apelidado de “desenvolvedor júnior”, o Dogecoin Core 1.14.8 passou no teste “podem vários desenvolvedores reproduzir de forma confiável a saída exata do processo de compilação”.

Esta atualização concentra-se em melhorar a reprodutibilidade do processo de compilação, um passo fundamental para melhorar a segurança e a confiabilidade da rede.

Garantir que vários desenvolvedores possam reproduzir de forma confiável o resultado exato do processo de compilação visa reforçar a confiança e a transparência dentro da comunidade Dogecoin.

Este aprimoramento de segurança aborda preocupações relacionadas à exploração potencial de código não auditado, que poderia expor os usuários a vulnerabilidades.

À medida que o Dogecoin navega nestes tempos turbulentos, os investidores e entusiastas estarão atentos para ver se a criptomoeda pode recuperar os seus níveis anteriores ou se novas quedas estão no horizonte.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.