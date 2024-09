Jesper Koll – um diretor especialista do Grupo Monex está aberto para “começar a comprar o Japão” depois que o índice de referência Nikkei 225 despencou mais de 12% na segunda-feira.

As ações japonesas tiveram o seu pior dia desde a “Segunda-feira Negra” de 1987, com o iene a registar hoje um novo máximo acumulado no ano de 142,09 em relação ao dólar americano.

Parte da fraqueza do Nikkei 225 pode ter estado relacionada com os fundos globais que se movimentaram para reduzir o risco da sua carteira no meio de preocupações com uma recessão iminente nos EUA. O índice de referência está agora no vermelho durante o ano, depois de perder mais de 20% no total nas últimas quatro semanas.

Ainda assim, Jesper Koll continua otimista quanto às perspectivas das ações japonesas.

Por que Jesper Koll está otimista em relação às ações japonesas?

Jesper Koll citou o aumento dos investimentos, os preços imobiliários mais elevados e as melhorias na gestão do capital, bem como na governação corporativa, para a sua visão construtiva sobre as ações japonesas, apesar da recente turbulência.

Ele concordou que um iene mais forte poderia resultar em revisões em baixa nos lucros, mas disse que os fundamentos económicos do Japão permanecem “muito, muito mais sólidos”.

O especialista Jesper Koll citou o crescimento contínuo das despesas de investimento das empresas nacionais e o potencial declínio da taxa de desemprego e classificou a terra do sol nascente como “à prova de recessão” na sua entrevista hoje à CNBC.

Tais forças acabarão por começar a reflectir-se positivamente nos mercados de capitais do país, acrescentou.

UBS Global Wealth discorda de Jesper Koll

Na semana passada, o Banco do Japão aumentou a sua taxa de juro directora para o nível mais elevado desde a crise financeira global. O banco central também anunciou planos de reduzir o ritmo de compra de títulos do governo, fortalecendo ainda mais o iene.

Contra esse cenário económico, Kelvin Tay – o diretor de investimentos regional do UBS Global Wealth, tem uma visão sobre as ações japonesas que contrasta fortemente com a de Jesper Koll.

Ele comparou investir no Japão atualmente a pegar uma faca caindo em uma entrevista separada à CNBC na segunda-feira.

A única razão pela qual o mercado japonês subiu tão fortemente nos últimos dois anos é porque o iene japonês tem estado muito, muito fraco. Assim que reverter, você terá que sair. Acho que todos estão saindo agora.

O iene subiu acentuadamente após o aumento da taxa do BOJ, de seu mínimo de 38 anos de 162 para um máximo de 142 esta manhã.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.